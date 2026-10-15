Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores femenina: día, hora y dónde ver el debut del Bolso

Desde el 15 al 31 de octubre se disputa la edición 18 de la Copa Libertadores Femenina y Nacional volverá a ser el representante de Uruguay en un certamen que contará con 16 equipos de los 10 países de Conmebol y que se llevará a cabo en Quito, capital de Ecuador.

El debut del Bolso será este viernes 16 de octubre cuando se mida ante Universidad de Chile desde las 21:00 (hora de Uruguay) en el Estadio Banco Guayaquil (propiedad de Independiente del Valle) y contará con la transmisión para nuestro país de la señal de la web Pluto TV.

La fecha del partido debut es especial teniendo en cuenta que este 16 de octubre se cumplen 56 años de la formación del equipo femenino de Nacional.

El camino de las dirigidas por Diego Testas continuará el próximo lunes 19 de octubre cuando se enfrenten con Deportivo Cali (17:00) y cerrará el jueves 22 de octubre ante Libertad de Paraguay (17:00), aunque para este último partido cambiará de escenario para pasar al Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito.

Será la octava participación de Nacional en la competencia teniendo su mejor registro en 2021 en el que llegó a semifinales y finalizó en el cuarto puesto —una participación histórica— luego de cosechar tres victorias, dos derrotas y un empate. La primera data de 2011, así como también clasificó en 2011, 2012, 2013, 2016, 2023 y 2025.

A la edición 2026 accedió por adjudicarse el Campeonato Uruguayo 2025 y se enfrentará al campeón de Colombia, el campeón de Paraguay y el subcampeón de Chile.

La lista de buena fe de Nacional para la Libertadores femenina

El cuerpo técnico encabezado por Diego Testas, que también está integrado por Javier Noble, Aida Camaño, Santiago Llovera, Ruben Betelu y Leandro Piñeyro, definió una nómina de 23 futbolistas y que tiene tres extranjeras de distintos continentes al contar con la paraguaya Soledad Garay, la portuguesa Jessica Pastilha y la sudafricana Sinoxolo Cesane.

La nómina también está integrada por Josefina Villanueva, Maisha Vázquez, Valentina Cousillas, Pierina González, Tatiana Lima, Jennifer Clara, Soledad Garay, Julieta Ladós, Cecilia Gómez, Isabela Pérez, Helena Reja, Yamila Dornelles, Martina Ventura, Martina Segovia, Agostina Marcora, Maytel Costa, Sofía Olivera, Rocío Martínez, Manuela Techera, Jessica Pastilha, Sinoxolo Cesane, Oriana Fontán y Alison Latua.

Los grupos de la Copa Libertadores femenina:

Grupo A: Corinthians (Brasil), Colo Colo (Chile), Caracas (Venezuela), Santa Fe (Colombia)

Grupo B: Independiente del Valle (Ecuador), Belgrano (Argentina), Universitario (Perú), Palmeiras (Brasil)

Grupo C: Cruzeiro (Brasil), Liga de Quito (Ecuador), Bolívar (Bolivia), Olimpia (Paraguay)

Grupo D: Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay), Universidad de Chile (Chile)