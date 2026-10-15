Se mostró por primera vez la tarjeta virtual en el partido entre Nacional y Rentistas: qué es y cómo funciona

Eduardo Varela mostró por primera vez la tarjeta virtual en el partido entre Nacional y Rentistas por la fase eliminatoria de la fase profesional de la Copa AUF Uruguay. El árbitro amonestó a los 12' minutos a Juan Pablo Plada por una falta en mitad de cancha a Maximilano Silvera.

Minutos después amonestó un colaborador del Turco Omar Asad y sobre el final del primer tiempo a Carlos Sánchez y Lautaro Dufur, con este sistema que Marcelo De León confirmó el miércoles a la tarde en radio El Espectador, que se utilizaría en el partido en cancha del tricolor.

“Es un proyecto muy interesante, se llaman tarjetas virtuales. Tuvimos alguna prueba en la cancha de Defensor y tuvimos algún inconveniente con lo que es la luminosidad porque es parecido a un celular que hace todo el enlace a lo que sucede en el partido: tarjetas amarillas, rojas, cambios, tiros penales”, había explicado el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF)

Los árbitros, que habitualmente anotan las incidencias del partido con lápiz y papel, ahora tendrán en sus manos algo parecido a un celular, pero más liviano y que no necesita WIFI para funcionar. Esto apunta a mejoras sustanciales en las tareas de los jueces, que van más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego.

Carlos Sánchez molesto con una situación del partido entre Nacional y Rentistas. Foto: Estefanía Leal.

“Mejora en lo que se la parte administrativa del árbitro. Incluso a nivel de formativas. Esto es un proyecto integral de AUF con un privado para que la información llegue en vivo al sistema COMET y al sistema AUF e incluso en un futuro a la prensa, que esté enlazado. La tecnología no tiene techo”, explicó Marcelo De León.

Eduardo Varela enseña la tarjeta virtual en el partido entre Nacional y Rentistas en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

Hasta el momento el Bolso gana 1-0 en el Gran Parque Central, con gol de Agustín dos Santos en el partido que determinará el equipo número 13 clasificado a los octavos de final de la copa nacional.