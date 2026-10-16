Ante Rentistas, el bicho fue Nacional: otros nombres, pero la idea de Carreño da resultados también en Copa AUF

Daniel Carreño afirmó hace algunas semanas, en conferencia de prensa, que el equipo no estaba jugando con su estilo, pero cada vez entiende más lo que pide el entrenador. Sufrió bajas en todas las líneas, rotó por decisión técnica y jugó por distintos torneos, pero aún así hoy Nacional parece tener una idea que da resultados.

Es cierto que no se puede dejar de lado que en la pasada jornada enfrentó a un Rentistas que hoy está en la Segunda División, pero que con nombres interesantes salió al campo de juego a intentar lastimar al tricolor.

También es un hecho, que al Bolso no siempre le salieron las cosas de la forma más atildada, pero encontró por distintas vías pisar el área rival y algunas de ellas con grandes jugadas colectivas como la que terminó en un remate mordido de Agustín dos Santos que incluyó un taco y pases de primera.

El juvenil tricolor -que volvió a la titularidad- aprovechó un remate imperfecto de Bruno Zuculini para amortiguar y poner la pelota lejos del alcance de Carlos Techera y establecer el 1-0.

A partir de ahí el partido se rompió y aunque Alexis Martín Arias -que cuando lo llamaron respondió bien- tuvo que estirarse para sacar un cabezazo de Douglas Bittencourt que tenía destino de red, no pasó demasiadas zozobras.

Tomás Viera, que estaba cumpliendo bien su tarea defensiva, volvió a aparecer en el área rival y nuevamente con un cabezazo hizo festejar a los hinchas: 2-0.

Carreño empezó a mover el banco de suplentes y le dio ingreso a Rubén Botta y Nahuel Gelos. El argentino cerró una gran jugada que inició Alejandro Martínez -de muy buen desempeño- siguió Nicolás Rodríguez con un centro y finalizó el volante con un zapatazo para sellar la goleada. El juvenil, por su parte, tuvo su debut con un ingreso picante, pero acelerado y eso le costó la expulsión sobre el cierre por una dura entrada.

Aunque Carreño diga que el equipo no tiene su estilo, juega y mete cuando es necesario... a fin de cuentas Nacional fue el equipo bicho, le sale bien y los resultados están a la vista.

Los 13 clasificados que tiene la Copa AUF Uruguay

Wanderers, Juventud, Boston River, Deportivo Maldonado, Danubio y Nacional son los que ya están en octavos de final tras disputar la Fase 2 profesional. Restan los partidos entre Liverpool-Cerro Largo y Peñarol-MC Torque.

Nacional de Florida, Lito, Ferro Carril de Salto, Wanderers de Durazno, San Carlos, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos son los clasificados de la ruta amateur. Queda por conocerse el ganador del partido entre Porongos de Flores-Deportivo Italiano.