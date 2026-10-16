Daniel Carreño: "No es que dejemos de lado el juego, sino que encontramos que de esta manera ganamos"

Daniel Carreño habló en conferencia de prensa tras el triunfo 3-0 ante Rentistas por la Copa AUF Uruguay. El entrenador se refirió a la situación de Ignacio Suárez y destacó el lado mental del equipo, entendiendo que si bien quiere ver jugar mejor al equipo, hoy la prioridad pasa por otro lado.

El DT comenzó refiriéndose a la inclusión de Alexis Martín Arias. "El arquero tiene que jugar, eso es lo que exige el puesto", comenzó manifestando el ex Wanderers, que le dio la confianza.

Por más de que dijo que "por ahora las cosas van a quedar como están" con Ignacio Suárez. Contó que Leonardo Romay propuso que Nacho jugara en tercera y destacó su partido. "Lo fuimos a ver, mandamos un mensaje y él mando una buena señal. El primer paso era que él actuara y el segundo veremos como se da la situación en el futuro", expresó respecto al caso del arquero y dejó la puerta abierta: "Lo estamos observando y por ahora vamos a dejar la cosas, pero quizás en breves pueda haber noticias".

De Agustín dos Santos destacó que "hizo un buen partido". "Corrió, jugo hacia adelante, que es lo que estamos pidiendo. Queremos que sea mas protagonista dentro del área le da la posibilidad de estar en el gol, está en una buena posición en el momento que Zuculini saca el disparo. Hizo un gran partido y eso es lo que esperamos de él. Todavía esperamos más, es un jugador jóven, que esta en formación, que le falta mejorar su físico, conocer mejor el puesto, pero tiene una calidad barbara y en eso nos apoyamos", expresó respecto al rendimiento del jugador que abrió la cuenta ante Rentistas.

Carreño reconoció que al equipo que juega por Copa AUF Uruguay le da "poca herramienta desde el punto de vista táctico, porque no es un equipo que lo trabajamos". Declaró que "ellos están acostumbrados a jugar juntos, porque lo hacemos en todos los entrenamientos". Pese a eso, dijo que el torneo lo toma con "mucha seriedad desde el primer partido", pero que al equipo no le exige "tanto desde el punto de vista táctico". Destacó las "charlas" y que el equipo "con pocos momentos de trabajo desde el punto de vista táctico, solucionó muy bien".

Además expresó estar "muy contento con la actitud, la concentración, no subestimar al rival, la copa". "Desde el primer momento dijimos que esta copa era importante y ahí estamos progresando de a poco", manifestó.

Consultado por sus números previo a dirigir a Nacional dijo que se "recogieron unos números" y se "vieron con un ojo mirando solo lo que decía el resultado". "Hay que preguntarles a los que me dieron el equipo que esperaban de mí, que es lo que pretendían y si el numero fue tan malo como lo vieron ustedes. No creo que sea así porque todos los años tengo trabajo, me llaman mucho del mundo árabe y yo creo que cumplí los objetivos más allá de no haber logrado los resultados que yo quería. En ese mundo donde me toco trabajar a mí se miraban distinto los números", se refirió al respecto.

Además dijo que pese a que los números en Nacional "son favorables, quizás a fin de año nadie reconozca eso". "Los números son según quien los lee, que ganas tiene de interpretarlos y de que manera quiere leerlos. Vamos a esperar vamos a ver si estos números los podemos reflejar con un campeonato que eso seria lo importante, si no los números van a decir que Nacional en el 2026 salió en tal posición, que no es acorde al club. Así que los números buenos se van a ir, me gustan los números, pero no me agarro de ellos", concluyó.

Pese a que Nacional viene remontando en la Liga AUF Uruguaya manifestó que " no costó el tema del entrenamiento, sabiendo que este partido es importante". Si bien entiende que hoy no se ve tan importante el encuentro, si al Bolso le toca llegar a la final se va a "acordar de estos partidos".

Pero contó que le costó la salida de Los Céspedes y la llegada al Gran Parque Central: "No era el mismo ambiente que no vivimos en otros partidos, eso me preocupó un poco. Que el estímulo no venga de afuera y a nosotros nos agarre un poquito desconcentrados". confesó que a los jugadores les dijo "que el estimulo ya va a llegar". "Trabajamos mucho en la parte mental y no subestimar este rival, con la misma intensidad que venimos jugando en el campeonato", declaró.

De la mejora del equipo destacó que "está jugando mejor, entendiendo mejor el partido". Dijo que en su llegada el equipo estaba "en un momento que estaba necesitando recomenzar, afirmarse primero en defensa, agarrar seguridad en los jugadores confianza y conseguir resultados". Para esto destacó la "mucha actitud, intensidad y rebeldía", lo cual lo lleva ahora a no querer "separarnos de esas armas que nosotros tuvimos para mejorar este equipo". "No es que dejemos de lado el juego, sino que encontramos que de esta manera ganamos y de a poco le vamos poniendo un poco mas de juego, confianza, los jugadores están mas sueltos creen mas en ellos mismos, en el grupo", expresó al respecto de sus prioridades.

Además destacó que Nacional está con la "mentalidad de ganar, estar seguro en la defensa, cometer pocos errores". "Me gustaría verlo mejor a Nacional sin duda, pero estoy muy conforme de lo que están haciendo los jugadores, como entrenan en el día a día, como el grupo va trabajando, entiende el contextos de los partidos y los resultados que esta consiguiendo. No le vamos a dar prioridad solamente al mejorar el juego, sino a seguir insistiendo en este camino y ojalá podamos mejorar el juego para que el hincha se sienta reflejado con este equipo y la historia del club", concluyó.