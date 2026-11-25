El Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) falló en contra de Nacional tras la defensa presentada por los incidentes ocurridos en el partido contra Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El tricolor intentó reducir la sanción de dos partidos tomando en cuenta que ya había cumplido uno contra Albion en la jornada 14, por lo que aspiraba a empezar la temporada 2027 con el aliento de su gente en el marco del Torneo Inicial.

Finalmente no pudo lograrlo y, por tanto, deberá recibir a Wanderers sin su gente en el comienzo de lo que será una nueva temporada. Dicho encuentro está previsto que se dispute en el fin de semana del 30 y 31 de enero.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) divulgó su fallo el 5 de noviembre y el tricolor tenía tres días hábiles para apelar. Lo hizo presentando dos argumentos principales. “El Código Disciplinario establece que si el hecho es individual y que si el club identifica al infractor la Comisión puede hasta eximir totalmente de responsabilidad al club”, trasladaron en su momento desde la interna del Bolso, que pretendía probar las dos hipótesis.

Ya con el fallo en mano, el tricolor desea conservar el foco en los desafíos inmediatos, sobre todo tomando en cuenta que este jueves 26 de noviembre enfrentará a Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa AUF Uruguay, un torneo que tiene la obligación de ganar. No solo porque aún no lo ha conquistado, sino porque es la única vía de acceso posible para la fase 1 de la Copa Libertadores 2027, su gran objetivo.

Qué sucedió en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura

En el partido frente al Depor un grupo de simpatizantes del visitante denunciaron que un hincha fernandino fue herido tras el golpe de una petaca durante el encuentro ante el tricolor y recibió seis puntos de sutura. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.