El lunes 30 de noviembre se desarrollará una Asamblea General Ordinaria de Nacional en la que pondrán a consideración de los socios la Memoria y el Balance del período que comprende desde el1 de noviembre del 2025 hasta el 31 de octubre del 2026. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, en la interna ya están en conocimiento de que el balance les dará déficit y, aunque estaban trabajando en los detalles finales, estiman que la cifra oscilará entre los US$4.000.000 y los US$5.000.000.

Se desarrollará en el Polideportivo del Gran Parque Central (Comandante Braga 2663). El primer llamado está fijado para las 19:30 horas y el segundo para las 19:30. En lo que respecta al último antecedente, en la asamblea que tuvo lugar en noviembre del 2025 los socios del tricolor optaron por aprobarlo con una amplia mayoría. Este miércoles hay comisión directiva.

El orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Nacional

Asamblea de socios de Nacional. Foto: @Nacional.

De acuerdo a lo dispuesto por el orden del día, el primer aspecto a tratar es la aprobación del acta anterior, en segundo lugar está la aprobación de la Memoria del ejercicio desde el 1 de noviembre del 2025 hasta el 31 de octubre del 2026 y en tercer lugar la aprobación del balance en el mismo período.

El cuarto punto es la designación de la Comisión de Estatutos y el quinto la designación de tres asociados para que en conjunto con el presidente Ricardo Vairo y el secretario general Raúl Giuria suscriban el acta respectiva, de acuerdo a lo que indica el afiche informativo divulgado a nivel oficial por el tricolor.

Allí también se detalla que a partir de este miércoles 25 de noviembre queda subida a la página web de Nacional una copia de la Memoria y Balance. A partir de este jueves 26 estará disponible la copia del balance físico en el Departamento de Socios (Av. 8 de octubre 2847) desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, o el sábado 28 de noviembre de 10:00 a 14:00.