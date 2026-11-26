Montevideo City Torque y Nacional se enfrentan este jueves en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno por la semifinal de la Copa AUF Uruguay. La previa del partido está marcada por la venta de camisetas por parte de tiendas oficiales ubicadas en la zona aledaña al estadio y el ambiente de partido que de pronto comienza a sentirse.

También sobresalen las impecables condiciones que tiene el campo de juego del Landoni, que en la actualidad cuenta con una capacidad para 10.500 espectadores. La Tribuna José Guillermo Vera tiene un aforo de 4000 personas, la Tribuna Antonio Alzamendi para 2500 y la Alfredo "Chuco" Zarza para 2000.

Por su parte, la Tribuna Campeones del Sur y del Interior, que se ubica en la zona norte, tiene capacidad para 2000 hinchas. A su vez, reluce por tener una red lumínica de primer nivel, otra de las condiciones que cumple para albergar partidos profesionales como este.

Las impecables condiciones del campo de juego del Landoni. Foto: Natalia Rovira.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el gran objetivo que se fijan desde el Gobierno de Durazno para los próximos tres años es incrementar el aforo hasta llegar a los 15.000 espectadores y de esta manera cumplir con uno de los requisitos principales para albergar partidos de Copa Sudamericana.

En paralelo, también avanzan en la obra de la nueva cancha de césped sintético en el Parque de la Hispanidad. Comenzaron con este proyecto en octubre del 2025 con la mira puesta en realizar un complejo deportivo de vanguardia que también contempla un velódromo techado, varias oficinas y un salón multipropósito con estructuras recuperadas, así como una cancha de hockey.

Las impecables condiciones del Estadio Silvestre Octavio Landoni ubicado en Durazno

El Estadio Landoni tiene césped natural e incluye una pista de atletismo a su alrededor que lleva el nombre del profesor Héctor Merklen Budelli, quien fue determinante para impulsar el atletismo y la educación física en todo el departamento de Durazno.

También dispone de una pantalla gigante sobre la Tribuna Alfredo Zarza.

Se ubica en la calle Emilio Penza y fue inaugurado el 26 de enero de 1952. Una de las reformas realizadas ocurrió en 2022 cuando instalaron la iluminación LED.

Tiempo después, precisamente en junio del 2025, se estrenó la tribuna Norte denominada Campeones del Sur y del Interior.