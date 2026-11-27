De una forma inesperada, y a raíz de una elección que en la previa no había generado casi entusiasmo en la sociedad, los dirigentes del Partido Nacional iniciaron la semana primero celebrando la victoria de Lorena Roqueta como nueva directora social en el BPS —quien desplazó de ese lugar al Pit-Cnt luego de casi 34 años— pero ya enseguida, pocas horas después, debieron ponerse a la defensiva al desayunarse que la militante blanca había estado involucrada en un caso de narcotráfico por el que fue procesada en 2012 —junto con su hermano y su novio de entonces.

La polémica tomó intensidad rápidamente. Porque luego de que El Observador divulgara la noticia e incluyera declaraciones de Roqueta en la que alegaba que había sido sobreseída, la involucrada afirmó en Montevideo Portal que en realidad había sido condenada —pagó con tareas comunitarias por ello y luego el delito quedó extinguido—, lo que terminó por generar la reacción política de varios dirigentes del Frente Amplio.

El senador Eduardo Brenta, por poner un ejemplo, escribió en su cuenta de X que entendía que aunque la decisión de si asumir o no el cargo era una cuestión "personal", Roqueta "deberá evaluar si haber ocultado su vínculo con el narcotráfico amerita su renuncia". "Somos de los que creen y aspiran a la redención de quienes cometen delitos —puntualizó—, pero no sobre la base del ocultamiento y la mentira".

En diálogo con El País, Brenta agregó que "lo grave" de la confusión en la que incurrió Roqueta es que lo hizo siendo abogada y conociendo la diferencia entre un sobreseimiento y una condena. "No hay lugar al error —dijo el senador—, indujo a confusión. Planteó que fue sobreseída cuando no lo fue. La gente tiene derecho a redimirse, pero no a mentir".

Pero ya Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, se había preguntado en declaraciones a Búsqueda este jueves si realmente Roqueta ayudaba a su hermano consumidor "trasladando drogas", que seguramente había estado inmersa en un "negocio" ilícito, y se cuestionó además "con qué autoridad" ella va a "representar" a los trabajadores luego de estar involucrada en un caso de estas características.

La diputada del MPP Julieta Sierra, en la tarde del miércoles, por su lado, señaló asimismo la contradicción de Roqueta a la hora de explicar su situación y señaló —en X— como "preocupante" que "la militante del Partido Nacional, representante electa por los trabajadores en el directorio del BPS, no haya asumido y ya esté mintiendo con causas judiciales propias".

La preocupación blanca

Las explicaciones que volvió a dar Roqueta ayer jueves en entrevista con En Clave País (ver recuadro) fueron seguidas con atención por varios dirigentes nacionalistas, que vieron cómo este episodio creció hasta el punto de tornarse un problema político —aunque hay varios convencidos de que el asunto se agotará en poco tiempo.

Según diversas consultas realizadas por El País, hay dirigentes blancos que reconocieron tener una "gran calentura por haber tomado conocimiento ahora" del antecedente de Roqueta, cuando en realidad todos deberían haberlo conocido "oportunamente".

El diputado Juan Martín Rodríguez, por caso, dijo que le sorprendió "sobremanera la noticia que tomó estado público este miércoles", pese a que eso no quería decir que una persona con un pasado delictivo y que cumplió por eso la debida sanción "no tena la oportunidad de redimirse y reinsertarse en la sociedad".

"Lo que a mí me deja sumamente preocupado y molesto es que de esto nos hayamos enterado en el Partido Nacional, las autoridades o quienes tenemos algún grado de representación, 72 horas después del día de la elección", añadió el diputado, que también entiende que hay cierta cuota de responsabilidad entre quienes, dentro de su fuerza política, de alguna manera promocionaron esta candidatura: "Deberían haber tomado ciertos recaudos, como averiguar la situación de esta persona y luego informar a las autoridades partidarias. Pero enterarnos tres días más tarde de lo que debíamos saber mucho antes... Creo que, al menos, fallaron los canales de comunicación".

En el espacio 40, donde Roqueta milita, la defensa es cerrada, pero al mismo tiempo se comparte que lo mejor hubiera sido haberse enterado antes. "Estamos hablando de una elección casi milagrosa para la cual se necesitaba gente muy vocacional para dedicarle seis meses a recorrer el país para un cargo que no supone un antes y un después para el Uruguay", dijo el senador Sebastián Da Silva, para el caso de Roqueta es el de una historia de "superación personal que parte de una realidad muy dolorosa".

Y el senador Javier García, en tanto, puso énfasis en el "carpetazo de 15 años de atraso" que, según cree, "quienes lo usaron ahora lo hicieron por un único motivo: porque perdió el Pit-Cnt".

"Seguramente, en la soberbia que tenían pensaron que ganaban, pero Lorena venció a los poderosos. Su derrota fue la única razón de este carpetazo —insistió—, que además lo hicieron justo el día en que se conmemoraba la erradicación de la violencia contra la mujer".

Otros dirigentes también observan con preocupación la hipótesis de que, detrás de esta polémica, se sitúe un escenario de disputa en el departamento de Colonia, entre el grupo que rodea al exintendente Carlos Moreira y el de la senadora suplente María de Lima —de Alianza Paíz—, que es a su vez cercana a Roqueta.