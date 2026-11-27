Para las elecciones de este domingo, las encuestas se apagaron este lunes dejando esta foto: el PP es primero con el 31,4% de los votos en promedio, seguido del PSOE (29,1%), Vox (17,9%) y los Frentes, la suma de Frente Amplio y coaliciones con Podemos y otras fuerzas (6,8%).

La tendencia de la campaña es un PSOE que crece: la ventaja del PP sobre los socialistas se ha reducido de casi seis puntos a poco más de dos. La suma de izquierdas también ha avanzado, aunque PP y Vox siguen rondando el 49% de los votos. Su ventaja es real, pero no definitiva: nuestros cálculos dicen que necesitan alrededor del 47% para llegar a los 176 diputados que dan el Gobierno.

El PP sería el partido más votado y el que más escaños conseguiría: 129 en nuestra estimación central. El PSOE rondaría los 116, Vox 61 y los Frentes, 12. El resto de fuerzas tendría alrededor de 32 escaños en total.

Pero esas cifras solo son el centro de un abanico. El PP se mueve en una horquilla entre 112 y 146 escaños. El PSOE, entre 100 y 133. Y Vox, entre 44 y 75. Los rangos son amplios a propósito: recogen cuánto se han equivocado las encuestas en elecciones pasadas y lo difícil que es traducir votos en escaños provincia a provincia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Foto: AFP

La clave: ¿quién alcanzará la mayoría?

La gran ventaja de un modelo de predicción es que permite atribuir probabilidades a diferentes resultados, algo que los sondeos no hacen. Así podemos enfrentar la pregunta fundamental: ¿qué partidos tienen opciones de sumar una mayoría absoluta?.

El escenario central es claro: PP y Vox sumarían unos 190 escaños en el centro de nuestras simulaciones, por encima de los 176 de la mayoría absoluta. De las 21 encuestadoras que han estimado escaños en la última semana, 20 les dan mayoría. Por ejemplo, 40dB les dio 187 en su último sondeo.

Pero ese consenso no asegura el resultado. Nuestro modelo ve una mayoría absoluta de PP y Vox en el 87% de las simulaciones (contando con los asientos de UPN-PP). En un 7%, la consigue la suma de PSOE y sus aliados de 2023, sin contar Junts. En el 6% restante, ningún bloque llega y la llave vuelve a tenerla Junts. Esto asume que Coalición Canaria continua en el bloque del PSOE, pero esto puede cambiar: hay un 1,5% de simulaciones donde los canarios pueden apuntalar la mayoría de PP y Vox.

Vallas publicitarias del primer ministro español y líder del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, cerca de la Sagrada Familia en Barcelona. Foto: AFP

Aun así, creemos que las opciones de la izquierda son algo mayores de lo que dice el modelo. En las últimas semanas, los sondeos se han movido hacia la izquierda y ese movimiento puede seguir. Lo hemos comprobado en 37 elecciones —las generales desde 1993 y las autonómicas desde 2015—: las urnas se desvían de las encuestas en la dirección que llevaban estas. Por eso es más plausible una sorpresa hacia la izquierda. El problema es que no lo veremos, porque ya no pueden publicarse encuestas.

En resumen, pensamos que la mayoría de PP y Vox es probable al 83%, es decir, que se queda corta una de cada seis veces. Algo tan fácil o difícil como sacar un seis con un dado.

¿Qué dicen otras señales?

Casi todas apuntan a lo mismo que el modelo. Con nuestra propia estimación con microdatos de 40dB., PP y Vox suman mayoría con 81-85% de probabilidad. Los mercados de predicción les dan un 88%, casi lo mismo. Y esta derechización coincide con lo que se votó en las autonómicas del último año (Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura).

En Barcelona se observa un cartel de campaña electoral de Santiago Abascal, líder del partido Vox. Foto: AFP

¿Quién queda primero?

La pelea por el primer puesto está todavía más abierta. El PP saca más escaños que el PSOE en el 73% de las simulaciones, y el PSOE queda por delante en el 25%: una de cada cuatro. Si además contamos con la tendencia, esas opciones suben al 33%.

El PP convierte mejor votos en escaños. Por eso hay un 4% de simulaciones en las que el PSOE gana en votos pero el PP saca más escaños (lo contrario, que el PP gane en votos y el PSOE en escaños, casi nunca pasa).

El siguiente gráfico muestra la estimación de escaños para cada partido. Ahí se responden otras preguntas más pequeñas. Por ejemplo, la lista de Podemos en solitario solo consigue escaños en el 43% de las simulaciones, menos de la mitad. Y el partido de Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta, aunque ronda el 2% de los votos, se queda fuera el 79% de las veces. Entre los partidos pequeños, ERC rondaría los 10 escaños, EH Bildu 7, Junts y Adelante Andalucía 4, el PNV 3 y el BNG 2. Kiko Llaneras, Borja Andrino - El País de Madrid