El debate a cuatro escenificó este jueves con claridad los dos bloques políticos enfrentados en las elecciones del próximo domingo en España: por un lado, el del Gobierno de coalición con PSOE y Frente Amplio y, por otro, el formado por el PP y Vox, que ya caminan juntos en varias regiones del país. En este contexto, una frase, "y usted, calladita", provocó una serie de repercusiones durante y después del debate, con acusaciones de machismo.

El machismo en el centro del debate

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, la única mujer en el debate, consiguió desde el primer momento poner la violencia machista en el centro de la discusión y obligó al resto de los candidatos a hablar del asunto. A los otros tres, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, les pidió que condenen esta violencia, a lo que accedieron de inmediato Sánchez y Feijóó.

Abascal lo ha evitado en todo momento, y cuando se le ha recriminado su silencio, ha dejado claro que no va a responder a las "órdenes de nadie" y menos de Sánchez, al que ha llamado "gran buitre".

En respuesta, la candidata de Frente Amplio emplazó a las mujeres a evitar con su voto el domingo que pueda llegar al poder quien niega la violencia machista, mientras Sánchez consideró una "vergüenza" que Feijóo no obligara a Abascal, con quien pretende gobernar, a condenar la violencia contra las mujeres.

A diferencia del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, el debate a cuatro ha tenido más momentos de tensión, más interrupciones y más palabras altisonantes.

Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau durante el debate electoral. Foto: Academia de TV/EFE

Cruces sobre la dana de 2024 y acusaciones

Uno de los momentos de mayor tensión y repercusión ocurrió cuando Feijóo reprochó a la candidata del Frente Amplio que estuviera "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía" de Paiporta tras visitar esa ciudad después de la dana que azotó Valencia en octubre de 2024.

El candidato del PP recibió acusaciones de machismo tanto en el debate como después de él. Durante el debate, Sánchez le reprochó el comentario a Feijóo: "¿Por qué habla de calladita? Un poco de respeto. ¿Qué machismo es este, señor Feijóo?".

Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral del 26 de noviembre de 2026. Foto: EFE

El candidato del PP le pidió que "no manipule" sus dichos, y el presidente del gobierno le retrucó que "lo han visto todos los televidentes". Entonces Feijóo expresó: "Me han imputado una cuestión con la que no tengo nada que ver".

Aunque separados en el plató de televisión, Sánchez y Colau actuaron en varios lances del debate compartiendo argumentos o atacando a la vez a sus adversarios de la derecha.

Prueba de esa afinidad ha sido que Sánchez llamaba 'Ada' a Colau y la candidata se dirigió al presidente del Gobierno como 'Pedro'.

Una cercanía que Feijóo y Abascal evitaron entre sí en todo momento. También separados en el atril, ambos han eludido debatir entre ellos, confrontar programas o plantearse preguntas.

En cierto modo, han hecho la "guerra por su cuenta" y han lanzado sus mensajes en solitario, aunque en ocasiones coincidieran en el fondo y en las andanadas a la coalición del Gobierno de Sánchez y a su gestión en los últimos ocho años.

"¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?", les dijo Feijóo a Sánchez y Colau. Abascal también abundó en esta idea preguntando a Sánchez si había traído al debate a "esta señora", en referencia a Colau, para que le haga "el juego sucio", comentarios calificados de "machistas" por el bloque de la izquierda.

EFE