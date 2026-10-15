Alerta en el banco: cómo descubrieron a la banda que cambiaba los cheques robados en la Bodega Rosés

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el robo a la Bodega Rosés, ubicada en la localidad de Sauce, Canelones. No está claro si se trata de los ladrones que ingresaron a la finca, pero fueron atrapados por una maniobra fraudulenta al intentar cobrar el dinero de cheques hurtados tras romper las cajas fuertes del establecimiento.

El comunicado de la Jefatura indica que en el robo ocurrido en el kilómetro 30 de la ruta 6 el pasado lunes los ladrones se llevaron cheques que este miércoles intentaron cambiar en una sucursal del Banco República (BROU) de 8 de Octubre y Larravide (La Unión).

Funcionarios bancarios fueron quienes alertaron a la Policía de que en esa sucursal se estaba intentando cambiar un cheque por un valor de $ 400.000 correspondiente al lote robado. Un equipo del Área de Investigaciones de Zona Operacional II de la Jefatura concurrió y detuvo a un joven de 26 años.

Este joven dijo que dos personas lo llevaron a hasta el banco en un auto. Móviles desplegados en la zona recibieron la descripción del auto mencionado por el estafador y finalmente lo encontró personal de la Jefatura de Zona Operacional V y de la Seccional 15.

Circulaba por 8 de Octubre pero emprendió la fuga por Larravide que finalizó en la intersección de Juan Morelli y Lindoro Forteza, a unos 400 metros, donde fue interceptado. Los dos ocupantes del auto fueron detenidos; tienen 43 y 26 años, ambos poseedores de múltiples antecedentes penales por delitos de hurto. El auto fue incautado, así como chequeras y teléfonos celulares, dos de ellos dañados.

Auto incautado en procedimiento en las inmediaciones de Av. 8 de Octubre y Larravide por robo a la bodega Rosés. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

Sin embargo, en el marco de la investigación se supo que el grupo realizó el martes una maniobra similar en una sucursal del BROU de Punta de Rieles, donde sí pudieron cobrar "una importante suma de dinero". El caso seguirá bajo la investigación de la Fiscalía de Toledo, que es la que busca responsables del hurto en Sauce.

La Policía investiga un homicidio en barrio Pérez Castellanos

Por otro lado, en la madrugada de este viernes, sobre la 1:30, la Policía recibió una alerta por disparos de arma de fuego cerca de Tacna y Trafalgar, en el barrio Pérez Castellanos.

Cuando la Policía llegó al lugar ubicó un auto con una de sus puertas abiertas y en su interior había un cuerpo, del lado del conductor. Una emergencia médica llegó a la zona y constató el fallecimiento de la víctima producto de heridas de arma de fuego. Se trataba de un hombre de 34 años que tenía antecedentes penales.

Ahora el caso está en la órbita de la Fiscalía de Homicidios de primer turno, que intentará determinar quién mató a este hombre.