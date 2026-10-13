Incautaron casi 22 kilos de cocaína en Lagomar: es de "muy alta" pureza y vale unos US$ 200.000, dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, informó junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Canelones que el lunes se logró la incautación de 21,8 kilos de cocaína de alta pureza en Lagomar, Ciudad de La Costa.

El operativo policial “Roosevelt” estuvo precedido por una investigación de varios meses por parte de la Zona Operacional III, y en su transcurso ocurrieron formalizaciones y condenas por tenencia de estupefacientes a personas vinculadas con el caso, explicó el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

El lunes efectivos policiales que realizaban tareas de inteligencia detectaron la circulación de un auto vinculado con la investigación. El conductor, un hombre de 23 años de nacionalidad cubana sin antecedentes penales, notó la presencia policial y se dio a la fuga, pero fue interceptado.

Los policías detuvieron al implicado y procedieron a inspeccionar el vehículo. En el interior encontraron ocho ladrillos y 24 mitades de ladrillo (21,865 kilos) de cocaína. Además se incautó el vehículo y un celular.

"Estado de pureza alto"

La droga se caracteriza por “un estado de pureza bastante alto o muy alto”, destacó Negro, y se estima que podría valer unos US$ 200.000 en el mercado ilegal uruguayo.

Con respecto a la misma investigación, la Policía realizó en las últimas horas un allanamiento donde incautó un kilo de pasta base y una réplica de subfusil. Según señalaron las autoridades, estaba directamente relacionado con la incautación de cocaína anterior.

La investigación ahora continúa, y se intenta determinar si la cocaína estaba destinada -además de la venta interna- a su traslado a Montevideo. El hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía de 1º Turno.

Incautación de casi 22 kilos de cocaína de alta pureza en Lagomar, Canelones. Foto: Ministerio del Interior

“Sabemos que la ruta del dinero es lo que realmente disuade a los delincuentes de emprender el camino del narcotráfico. Asegurándonos que los delincuentes no puedan disfrutar del dinero mal habido, es que vamos realmente a disuadir a muchas personas de no seguir el camino del tráfico estupefacientes”, afirmó Negro sobre el trabajo en conjunto con la Fiscalía.

Los resultados de la operación aún tienen “bastante tela para cortar”, cerró el jerarca.