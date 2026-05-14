Policía incauta más de 130 armas y miles de municiones de un "armero ilegal" que abastecía a bandas criminales

El Ministerio del Interior informó este jueves que Inteligencia Policial logró incautar más de 130 armas y 57.000 municiones luego de varios operativos simultáneos que tuvieron lugar en los departamentos de Montevideo, Lavalleja, Maldonado, Florida y San José. Además, fueron detenidas cinco personas en el marco de estas actuaciones.

La investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía de Estupefacientes de 3er turno, que reveló actividades de un presunto "armero ilegal", que compraba y vendía armas y municiones y abastecía a bandas criminales.

Armas incautadas. Foto: Ministerio del Interior.

En relación a los allanamientos, los cuales contabilizaron un total de 18, 12 de ellos fueron en Montevideo, otros tres en Minas, uno en Aiguá, otro en la ciudad de Florida y uno más en la ciudad de Delta del Tigre. Estos fueron realizados el pasado miércoles por parte de varias unidades del Ministerio del Interior, así como del Servicio de Material y Armamento de Ministerio de Defensa.

Además de las armas y las municiones, fueron incautadas también dos granadas.

Según detalló la cartera de seguridad, el operativo fue coordinado por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, y contó con el apoyo de las Jefaturas de Policía de Lavalleja, Maldonado y Florida. También participó la Guardia Republicana, Policía Científica, Hechos complejos, Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, a la vez que Seguridad en el Deporte y la Unidad de Investigaciones y Análisis Penitenciario.

Incautaron armas, municiones y cámaras de videovigilancia enterradas tras allanamientos en Barros Blancos

A mediados de abril, la Jefatura de Policía de Canelones informó que el Área de Investigaciones de la policía de ese departamento realizó dos allanamientos en Barros Blancos que lograron la condena de dos hombres mayores de edad por delito de tráfico interno de armas y disparo de arma de fuego. Además se incautaron municiones, cargadores, armas y otros elementos.

Efectivos policiales de la Jefatura de Policía de Canelones realizaron dos allanamientos para esclarecer un hecho en el que una persona fue herida de arma de fuego. La intervención se originó tras el análisis de registros fílmicos y recolección de información en la escena del crimen, lo que permitió identificar dos fincas vinculadas a los sospechosos en las calles Los Cerrillos y 19 de Abril.

Como resultado del trabajo policial, se detuvo a dos hombres mayores de edad, uno de ellos poseedor de antecedentes penales. Allí se incautó:

• 157 cartuchos 9 mm

• 4 cargadores con depósito para 17 cartuchos

• 2 pistolas 9 mm

• 3 celulares

• 2 handies

• 1 cargador de tambor con depósito para 50 cartuchos

• 1 kit micro roni para pistola 9 mm

• 1 bollón de vidrio que contenía sustancia vegetal

• 1 juego de cámaras de videovigilancia

• vestimentas varias

• binoculares

Incautaron armas, municiones y cámaras de videovigilancia enterradas tras allanamientos en Barros Blancos. Foto: Policía de Canelones.

Enterada la Fiscalía y culminada la audiencia judicial en el Juzgado de 2.º Turno de Pando, se condenó a uno de los detenidos, de 34 años, por un delito de trafico interno de armas y municiones, debiendo cumplir la pena de seis meses de prisión.

Mientras que el otro involucrado, de 18 años, fue condenado por un delito de disparo con arma de fuego a la pena de tres meses de prisión, la que se cumplirá sobre un régimen de libertad a prueba.