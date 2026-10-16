Adolescente de 13 años fue baleado en Punta de Rieles luego de que le dispararan desde una moto

Un adolescente de 13 años fue baleado este viernes en el cruce de Pasaje Galicia e Hidra, en el barrio Punta de Rieles de Montevideo, luego de que le dispararan con un arma de fuego desde una moto.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el menor fue ingresado a la Policlínica de Malinas acompañado por su madre. Allí, se le diagnosticó una herida de arma de fuego en su rodilla izquierda, con orificio de entrada y de salida. La lesión no reviste gravedad.

De acuerdo a información con la que cuenta la Policía, el joven se encontraba en la mencionada intersección cuando dos individuos que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra él sin mediar palabras.

Efectivos policiales concurrieron al lugar, aunque hasta el momento no hallaron indicios referidos al ataque.