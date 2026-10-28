¿Por qué se fugó Flávio Bolsonaro de Brasil? Claves para entender qué pasó con el excandidato presidencial

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro aterrizó junto a su familia cerca de Miami este miércoles 28 de octubre, luego de su fuga de Brasil tras perder las elecciones de este pasado domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El político derechista obtendrá la protección de la administración de Donald Trump en Estados Unidos en medio de una investigación en su contra por presunto blanqueo de capitales.

Tras perder las elecciones, Flávio no reconoció los resultados y dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula. Poco tiempo después, se perdió el rastro de su paradero.

¿Por qué huyó de Brasil Flávio Bolsonaro?

Poco después de definirse la victoria de Lula contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la noche del domingo, la Policía Federal solicitó ante la Justicia medidas cautelares contra el senador. Entre ellas buscó aprehender sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes aceptó la petición y le ordenó a Flávio Bolsonaro entregar los pasaportes y le prohibió la salida del país.

La última aparición de Bolsonaro antes de la huida es en un video publicado en redes sociales en la tarde del lunes en el que asegura que "nunca" pensó en huir de Brasil, que entregaría los pasaportes y que se defendería de esa "aberración".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Como Flávio no entregó sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático, la policía anunció que habían sido cancelados. Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Cómo se produjo la fuga de Flávio Bolsonaro

El senador de 45 años entró este miércoles a Estados Unidos por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas. Así se le puso final a un cinematográfico escape que causó estupefacción dentro y fuera de Brasil.

El excandidato derrotado el domingo huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos le concedería visado a él y a su familia, que lo acompaña en la huida.

La salida de Bolsonaro de Brasil estuvo rodeada de gran confusión. Medios estadounidenses reportaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano. Fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador hubiera ingresado al país.

Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

Pero horas después, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego en el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, señalaron reporteros de AFP en el lugar.

Con información de EFE y AFP