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El País Mundo Estados Unidos

Flávio Bolsonaro y su familia bajan del avión tras aterrizar en Estados Unidos

El excandidato presidencial abandonó Brasil en la noche del martes y partió desde Puerto Iguazú y Guayaquil y desde allí a Florida. Será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El País
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28/10/2026, 11:09
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Captura de O Globo muestra la llegada de Flávio Bolsonaro y su familia a un aeropuerto de Miami, Estados Unidos.
Captura de O Globo muestra la llegada de Flávio Bolsonaro y su familia a un aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras la derrota en las elecciones del domingo, pisó este miércoles suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida. Allí será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras pasar por Argentina y Ecuador.

El senador de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas.

Noticia en desarrollo.

Con información de O Globo, EFE y AFP

Operación salida: así fue la ruta secreta de Flávio Bolsonaro desde Argentina hasta Ecuador y EE.UU.

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