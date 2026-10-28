Ranking de intendentes de Latinoamérica: Bergara mantiene aprobación "regular" y se encuentra en puesto 12

La consultora argentina CB Global Data difundió este miércoles una nueva encuesta con el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante octubre de 2026. El único uruguayo que aparece nombrado en la lista es Mario Bergara, intendente de Montevideo, que en esta ocasión se encuentra en el puesto número 12.

Si se miran los datos de la encuesta, el mandatario tiene un 36,0% de imagen positiva y un 60,5% de imagen negativa. Un 40,0% de los encuestadores contestaron que tienen una imagen "muy mala" del jerarca municipal, un 20,5% "mala", un 17,7% "buena" y un 18,3% "muy buena". Un 3,5% de los encuestados planteó que no sabe o no contesta.

Encuesta de CB Global Data de imagen de Mario Bergara. Foto: CB Global Data.

Los alcaldes mejor y peor valorados de América Latina

De acuerdo al estudio de la encuestadora los alcaldes mejor valorados son Carolina Mejía, de Santo Domingo, que cuenta con un 55,6% de imagen positiva, Mayer Mizrachi, de Panamá, que cuenta con un 54,3%, y Mario Durán, de San Salvador, con un 52,9%.

Ranking de intendentes de CB Global Data. Foto: CB Global Data.

Por otra parte, en el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son Luis Bello, de Asunción, con un 24,6% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quiñonez, de Guatemala, con un 25,1%, y César Dockweiler, de La Paz, con un 25,3% de aprobación.

La encuesta fue realizada entre el 19 al 23 de octubre de 2026, con una muestra de 868 casos y un margen de error de 3,3%.