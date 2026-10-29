León XIV en Uruguay: exhibirán el "mini papamóvil" en la Aduana de Oribe antes de la visita oficial

El próximo sábado a las 9:30 horas se exhibirá en la Aduana de Oribe el "mini papamóvil", vehículo de pequeño porte que utilizará León XIV durante un tramo de su visita a Uruguay los próximos 6, 7 y 8 de noviembre.

El anuncio fue realizado por el médico Fernando Montero, el cura Juan Andrés Verde y el piloto Nicolás Acosta en la red social Instagram. Mediante un video, detallaron que también está previsto realizar un recorrido por los lugares en los que Sumo Pontífice estará con el papamóvil.

En el marco de la recorrida, se prevé que llegará sobre las 11:30 al cartel de Montevideo, ubicado en la Rambla de Pocitos, donde habrá una intervención realizada por artistas plásticos.

Así es el diseño del minipapamóvil que usará León XIV

Según detalló CEO de Toyota en Uruguay, Alejandro Curcio, el mini papamóvil “es un carro estándar de golf”, en el que el papa va parado. El piso se está diseñando para evitar caídas.

Además, en el video uno de los diseñadores explica cómo se consiguen el equilibrio y la seguridad en un vehículo de estas características: “Sabemos que el auto, de eje a eje, tiene unos 1,66 m; sabemos que pesa 464 kg. Está hecho para cuatro pasajeros sentados, nosotros vamos a hacer el cálculo para cinco, donde uno va a ir parado. Entonces el punto de gravedad va a estar más arriba”.

Otro de los integrantes del equipo que construye el mini papamóvil explicó que también trabajan en el equilibrio de la potencia, para que no tenga salidas bruscas.

En cuanto al diseño, el vehículo será blanco y tendrá ploteado el escudo papal, que también se bordará en los asientos.

Los conocidos como mini papamóviles son utilizados durante los viajes papales para ingresar a espacios cerrados como los estadios. Este vehículo es de pequeño porte, tiene una estructura metálica para que el papa vaya parado y sujeto y tiene los laterales abiertos para subir y bajar con facilidad a saludar a los fieles.