Centeno, papa, maíz y quinoa: el porqué de los ingredientes del pan dedicado a León XIV

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) presentó ayer el Pan de León XIV, una creación inspirada en la historia del pontífice y en los territorios vinculados a su vida: Chicago, su ciudad natal; Perú, donde fue obispo de Chiclayo; y Uruguay, el país que lo recibe.

La presentación se realizó en la sede de la institución, en Montevideo, con una elaboración en vivo en la que los panaderos compartieron los ingredientes y el procedimiento de la receta.

Cada uno de los territorios está representado por productos específicos. Chicago aporta el centeno, característico de los panes de raíz centroeuropea; Perú, la papa, el maíz y la quinoa; y Uruguay, la base del pan francés de las panaderías de barrio, junto con la masa madre o levadura.

La pieza adopta la forma del rondín, un pan clásico del oficio panadero cuyas líneas curvas sugieren un abrazo. La elección busca transmitir una idea de encuentro y llevar ese símbolo a las mesas de las familias uruguayas durante la visita del Papa.

De izq a derecha: Carlos Varela (creador del pan) Fernando Jaime (presidente del Cipu) Monseñor Sturla. Foto: CIPU

“Queremos recibir a León XIV con lo que mejor sabemos hacer, un pan elaborado con el cuidado y la dedicación de nuestro oficio”, señaló Fernando Jaime, presidente del CIPU. También destacó el lugar del pan en la mesa de las familias uruguayas y el valor de compartir, en referencia a la tradición de las panaderías de barrio.

El Pan de León XIV estará a la venta en panaderías artesanales de Uruguay a partir de hoy 27 de octubre.