Las claves del papa León XIV para evitar relaciones ansiosas y aprender a descansar sin evasiones

El papa León XIV llegará a Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, en el marco de una gira por América Latina que también incluye Argentina y Perú. Además de sus mensajes religiosos, durante su pontificado ha reflexionado sobre cuestiones que atraviesan la vida cotidiana: cómo nos relacionamos con los demás, qué lugar ocupan las redes sociales, cómo afrontar las dudas y por qué necesitamos encontrar momentos de pausa.

Cuidar las palabras

Las palabras no son inocuas. Pueden acercar a las personas, ayudar a resolver un conflicto o, por el contrario, profundizar una herida. Por eso, León XIV ha insistido en la importancia de prestar atención a cómo nos comunicamos. "La paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en el que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás", afirmó el 12 de mayo de 2025, durante un encuentro con representantes de medios de comunicación de todo el mundo en el Aula Pablo VI, en el Vaticano.

En esa intervención, el Papa pidió evitar una comunicación basada en la agresividad y la competencia, y defendió una forma de expresarse que no separe la búsqueda de la verdad del respeto por los demás. La recomendación puede trasladarse a la vida cotidiana: antes de responder en una discusión o escribir un comentario en redes sociales, vale la pena pensar en el efecto que pueden tener nuestras palabras.

Tener amistades verdaderas

Tener muchos contactos en las redes sociales no garantiza sentirse acompañado. La diferencia entre acumular conexiones y construir relaciones significativas fue uno de los temas que León XIV abordó ante miles de jóvenes durante el Jubileo de la Juventud.

El 2 de agosto de 2025, en la vigilia celebrada en la explanada de Tor Vergata, en Roma, el Papa respondió a una pregunta sobre cómo encontrar una amistad sincera y un amor genuino en una cultura atravesada por la tecnología. Advirtió que los algoritmos y las lógicas comerciales de las plataformas pueden volver las relaciones confusas, ansiosas o inestables.

Su mensaje fue que los vínculos humanos son indispensables y que las relaciones sinceras y duraderas ayudan a construir una vida plena. En la práctica, esto invita a preguntarse qué lugar ocupan los encuentros cara a cara, las conversaciones sin distracciones y el tiempo compartido con las personas importantes, más allá de la cantidad de interacciones digitales.

El papa León XIV llega para celebrar una misa en la catedral de Saint-Étienne de Metz, en Metz, en el noreste de Francia. Foto: AFP

Aprender a escuchar antes de hablar

Escuchar no es simplemente esperar el turno para responder. Supone prestar atención, estar dispuesto a comprender al otro y permitir que una conversación vaya más allá del intercambio superficial de información.

El 14 de enero de 2026, durante una audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano, León XIV reflexionó sobre la comunicación y la escucha a partir de la constitución Dei Verbum, uno de los documentos del Concilio Vaticano II. En su catequesis, destacó que la palabra, en las relaciones auténticas, no solo permite intercambiar noticias, sino también revelar quiénes somos.

Aunque su reflexión se refería a la relación entre las personas y Dios, también puso en primer plano el valor de la escucha como condición para construir vínculos. En un día a día lleno de notificaciones, conversaciones rápidas y distracciones, dedicar atención genuina a quien tenemos enfrente puede ser una manera concreta de cuidar nuestras relaciones.

No apurarse a resolver todas las incertidumbres

Hay etapas en las que cambian las amistades, se modifican los vínculos y cuesta saber qué relaciones conservar. Frente a esas dudas, León XIV propuso no exigir respuestas inmediatas. El 19 de mayo de 2026, en una respuesta escrita a un joven estudiante publicada en la revista Piazza San Pietro, editada por la Basílica Vaticana, el Papa le aconsejó: "No tengas prisa por comprenderlo todo de inmediato. El tiempo es un maestro paciente y cura las heridas".

El joven le había escrito sobre su inquietud ante la posibilidad de perder amistades importantes y su dificultad para reconocer cuáles vínculos debía cuidar y cuáles dejar atrás. León XIV le respondió que el tiempo, la oración y el diálogo con personas sabias podían ayudarlo a discernir.

Más allá del marco religioso de su respuesta, la idea invita a no tomar decisiones apresuradas por miedo a la incertidumbre. Algunas relaciones cambian con el tiempo y no todas las preguntas tienen una respuesta inmediata. Darse espacio para comprender lo que sentimos puede ayudar a atravesar esas transiciones con mayor serenidad.

El papa León XIV llega para asistir a una procesión de barcas en Castel Gandolfo. Foto: AFP

El descanso como algo más que una forma de evasión

Descansar no siempre significa viajar, entretenerse o desconectarse de las obligaciones. También puede implicar detenerse, recuperar la calma y volver a conectar con uno mismo. El 22 de agosto de 2026, durante una misa celebrada en el puerto de Rímini, Italia, al término de una visita pastoral, León XIV reflexionó sobre el sentido del descanso en un lugar al que llegan numerosas personas durante las vacaciones.

En su homilía advirtió que algunas formas de ocio pueden conducir a la dispersión y dejar una sensación de vacío, en lugar de favorecer un verdadero encuentro con uno mismo. Sostuvo que el descanso auténtico no se encuentra necesariamente en el ruido o en la evasión, sino en la posibilidad de reencontrarse con la propia interioridad. La reflexión invita a revisar cómo usamos el tiempo libre: si lo llenamos de estímulos para escapar de las preocupaciones o si reservamos momentos para recuperar energías, pensar y estar presentes.

A días de su llegada a Uruguay, estos mensajes ofrecen una mirada sobre el bienestar que pone el acento en cuestiones cotidianas: cómo hablamos, qué vínculos construimos, cuánto escuchamos y de qué manera atravesamos la incertidumbre. Más que fórmulas para resolver todos los problemas, son invitaciones a prestar atención a la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás.