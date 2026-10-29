Entradas para la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes: precios y cómo comprarlas

Montevideo se viste de gala una vez más para recibir la fiesta más grande del fútbol sudamericano. El emblemático Estadio Centenario albergará este próximo sábado 28 de noviembre un cruce apasionante por la gloria continental: la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo y cómo arranca la venta de entradas?

Este miércoles por la noche Conmebol anunció el inicio de la venta exclusiva de entradas, comercialización que comenzará oficialmente este jueves 29 de octubre a partir de las 14:00 (hora local de Uruguay).

Para esta primera etapa se habilitó una preventa exclusiva destinada a usuarios que cuenten con tarjetas de crédito, débito o prepago Mastercard emitidas en Uruguay. Quienes cumplan con este requisito podrán adquirir tickets para las ubicaciones más destacadas y acceder a servicios preferenciales.

El lunes 2 de noviembre, desde las 14:00 horas, se habilitará la compra para el público general (categorías 1 y 2).

¿Dónde comprar las entradas para la final?

El único canal autorizado por la organización es el portal oficial: libertadores.eleventickets.com.

Límite por persona: en esta fase preventa, cada usuario podrá comprar un máximo de hasta cuatro entradas generales (Categorías 1 o 2) y cuatro paquetes de experiencia Hospitality.

Precios y categorías disponibles

Conmebol dividió el estadio en distintas áreas operativas para adaptarse al público general, simpatizantes locales y los hinchas de cada institución. Los valores de referencia en dólares son los siguientes:

Categoría 1 | US$ 340 | $14.042 | Público General (plateas principales)

| Tribuna América

Categoría 2 | US$ 250 | $10.325 | Público General | Tribuna Olímpica

Categoría 3 | US$ 95 | $3.924 | Sector **exclusivo para parcialidades** de los clubes finalistas | Tribunas Ámsterdam (Estudiantes) y Colombes (Palmeiras)

Paquete Hospitality| US$ 450 | $18.585 | Servicio VIP complementario (exclusivo para compradores de Categoría 1)