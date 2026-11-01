Entrenar al gato fortalece el vínculo con los niños y mejora la convivencia en el hogar

El adiestramiento de los gatos no solo resulta factible, sino que también se transforma en una herramienta eficaz para consolidar la relación con los más pequeños de la casa. A través de rutinas dinámicas y juegos estructurados, las mascotas logran asimilar conductas deseables, al tiempo que se teje un lazo afectivo afianzado en la seguridad y el entendimiento mutuo.

A diferencia del mito popular que los encasilla como seres huraños o desinteresados, estos animales poseen la capacidad de atender a su nombre, acudir ante un llamado o desplazarse hacia un punto determinado. La clave de este proceso radica en no forzar los tiempos biológicos del animal y aplicar metodologías exentas de tensión.

Esta interacción compartida aporta un beneficio formativo invaluable para la infancia. Al involucrarse en el proceso, los menores aprenden a decodificar el lenguaje corporal del felino, comprender sus necesidades biológicas y acatar las fronteras de su espacio vital, fortaleciendo virtudes cardinales como la templanza y el sentido del deber.

La evidencia científica y las pautas para el hogar

El impacto de estas dinámicas cuenta con respaldo académico. Una investigación desarrollada por la Universidad Estatal de Oregón —difundida por el periódico Clarín— analizó la interacción de 36 niños y adolescentes de entre 8 y 17 años con sus respectivas mascotas. El estudio sugirió que los programas de instrucción guiada promueven un mayor involucramiento juvenil en las tareas de cuidado y potencian las habilidades sociales de las mascotas.

Foto: Wikimedia.

Para implementar este aprendizaje en el día a día sin alterar la armonía del hogar, resulta oportuno seguir una serie de pautas básicas:



Prácticas breves: organizar encuentros de escasos minutos y reiterar las dinámicas únicamente cuando el animal manifieste predisposición.

organizar encuentros de escasos minutos y reiterar las dinámicas únicamente cuando el animal manifieste predisposición. Estímulos positivos: ofrecer bocados o recompensas cuando la mascota ejecute la acción esperada.

ofrecer bocados o recompensas cuando la mascota ejecute la acción esperada. Prohibición de reprimendas: evitar gritos o ademanes bruscos, dado que el castigo infunde temor y destruye el vínculo afectivo.

evitar gritos o ademanes bruscos, dado que el castigo infunde temor y destruye el vínculo afectivo. Lectura de señales: suspender de inmediato la actividad si el felino busca cobijo, intenta apartarse o muestra signos de malestar.

suspender de inmediato la actividad si el felino busca cobijo, intenta apartarse o muestra signos de malestar. Inclusión tutelada: sumar a los niños en las rutinas de juego más simples, siempre bajo la mirada atenta de un adulto.

Asimismo, la coexistencia cotidiana exige un monitoreo constante. Resulta imprescindible instruir a los más pequeños para que no persigan al animal, eviten interrumpir sus momentos de descanso y respeten sus refugios habituales.

Gato doméstico de pelaje gris en primer plano. Foto: Canva.

Por último, cabe recordar que cada ejemplar posee una matriz temperamental propia. Mientras algunos felinos demandan afecto de forma permanente, otros prefieren aproximaciones eventuales.

En definitiva, esta disciplina trasciende la simple enseñanza de órdenes: se trata de una estrategia para edificar una convivencia cotidiana mucho más armónica y respetuosa entre todos los integrantes de la familia.

En base a El Tiempo/GDA