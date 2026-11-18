¿Cuándo fue la última vez que pudimos esperar algo sin mirar el celular, atravesar un momento de angustia sin buscar una distracción o disfrutar de algo sin pensar en lo que viene después? En una sociedad que nos invita a consumir, producir y buscar gratificaciones permanentes, las conductas adictivas ya no se limitan al alcohol, las drogas o las apuestas: también pueden aparecer en las compras, las redes sociales, la pornografía o el desplazamiento interminable de una pantalla. En su nuevo libro , Fenómenos adictivos. Reflexiones actuales —por ahora—, el psicólogo Marcelo Aprile propone mirar más allá de esas conductas y preguntarse qué dicen sobre la forma en que vivimos.

Fundador de Clínica Equilibrium, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU) y desarrollador de Surf Therapy, Aprile plantea que aquello que muchas veces buscamos para calmarnos termina generando más excitación, mientras se debilitan los espacios de encuentro y contención. Desde una mirada clínica y ética, su libro cuestiona los enfoques tradicionales sobre las adicciones y reivindica la escucha, el acompañamiento y la posibilidad de construir otros modos de vincularnos. En diálogo con El País, reflexiona sobre las nuevas formas de compulsión, las señales que permiten reconocerlas y cómo ayudar a alguien que atraviesa una adicción.

— Al comienzo del libro señalás que lo adictivo ha “mutado”. ¿En qué sentido?

— Antes, cuando uno pensaba en lo adictivo, imaginaba a alguien tomando alcohol, consumiendo cocaína o, quizás, apostando en un casino. Hoy, sin embargo, la trama social cambió. Estamos en brazos de una cultura consumista y buscamos cosas que nos regulen, nos calmen, nos apacigüen. Vivimos pensando en la próxima compra, el próximo teléfono, el próximo like. Pero la satisfacción, cuando llega, es pasajera: no construye bienestar.

— ¿Lo ves en el consultorio?

— Sí. Para empezar, se ha naturalizado el consumo de sustancias. El uso de marihuana, pero también de cristales y cocaína, por ejemplo, tiene una gran expansión. En los años ‘70, lo común era que hubiera al menos un psicótico en la familia; ahora, lo común es que haya un adicto. Además, una persona puede dejar la cocaína, pero empezar con la marihuana, y luego dejar la marihuana, pero pasar al alcohol, las compras, el escroleo, la pornografía. Lo digital trae una cantidad de posibilidades que antes no existían. Antes, el apostador era un adulto con una vida estructurada que tenía el hábito de apostar. Hoy, hay chiquilines de 13 años que apuestan en internet y rápidamente generan una adicción, porque lo digital provoca una gran compulsión —distinta a la de ir a un casino, que no es tan inmediata.

— Si lo adictivo se infiltra en el día a día, ¿podemos recuperar otro modo de vida?

— Sí. Lo que nos lastima no es tanto la oferta de actividades adictivas, sino el aislamiento. En los últimos años se rompió algo de la organización social que hace que estemos juntos, pero aislados. Pensemos, por ejemplo, en la secuencia de apertura de Los Simpsons: la familia corriendo hacia la sala para sentarse frente a un solo televisor. Hoy, esa imagen no existe. Se rompió el espacio compartido. Estamos aislados, ninguno sabe mucho del otro. Vivimos en la misma casa, pero las distancias son enormes. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la sociedad del rendimiento y del cansancio, donde estamos híper estresados e híper estimulados, y terminamos pidiéndole a determinados estímulos que nos calmen, que nos den una gratificación, mientras el lazo social se debilita. Aquello donde buscamos paz y calma, nos genera más excitación. La cultura nos ofrece conductas de entretenimiento: ver series, ir a un shopping, consumir, hacer. Pero lo que necesitamos es caminar despacio, charlar con un amigo, bajar el ritmo. La intensidad le quita espacio y tiempo a las emociones; no hay tiempo para vivir lo emocional, para transitar el dolor. Pero el dolor lleva tiempo. Por eso, el adicto lo que hace es cancelar ese tiempo de dolor. El consumo pasa a ser una suerte de antídoto. No termina de procesar su dolor, lo cancela, y queda a mitad de camino. Y, después, le duele lo que no pudo procesar sumado a lo que se lastimó consumiendo o aislándose.

Familia aislada por el uso del celular. Foto: Magnific.

— ¿Cómo identificamos conductas adictivas?

— El foco no está en el sufrimiento. Lo opuesto a la adicción es la paz y la empatía, es decir, el problema aparece cuando uno no puede parar de pensar en la próxima oportunidad de consumo, cuando se siente esclavo del impulso, cuando no puede detener los pensamientos invasivos. No importa si ocurre un día a la semana o todos los días. Es la sensación de estar preso, de no tener poder de elección.

— ¿Qué podemos hacer si vemos que un familiar o amigo está teniendo conductas adictivas? ¿Cómo podemos ayudarlo?

— Hay que entender que esa persona está buscando una salida, aunque no sea la mejor. Está resolviendo un problema de forma problemática. Entonces, lo primero es no juzgar, y lo siguiente es invitarlo a pedir ayuda. El adicto no disfruta su adicción. La pasa mal, pero tiene miedo de no poder cambiar, de fracasar, de enfrentarse a su verdad. No es falta de voluntad, sino un problema de salud mental. Lo que necesita es sentirse acompañado y no juzgado en su proceso de cambio, que es muy doloroso.

— ¿Qué buscás generar con el libro?

— Es para todo público. Tiene aspectos técnicos, pero, sobre todo, es un texto reflexivo que piensa acerca del sufrimiento del hombre contemporáneo. Cuestiona cómo vivimos a nivel comunitario, cómo estamos a nivel individual, y nos hace pensar sobre nuestras propias compulsiones y adicciones. Porque todos estamos afectados.