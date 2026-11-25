Emprender suele empezar con una idea, pero para llevarla adelante hacen falta muchas otras cosas: tolerar la incertidumbre, aprender sobre la marcha, adaptarse a los cambios y encontrar un equilibrio entre el proyecto y el resto de la vida. También puede ser una oportunidad para recuperar intereses, desarrollar capacidades y construir algo propio. La experiencia de Melina Cappelletti y Carolina Santeugini reúne varias de esas dimensiones.

En noviembre de 2023, las dos atravesaban una etapa similar. Sus profesiones estaban en pausa por la crianza de sus hijos y compartían las ganas de volver a trabajar, desarrollar un proyecto propio y encontrar una actividad compatible con la maternidad. Cappelletti, argentina y profesora de Matemática, y Santeugini, uruguaya y licenciada en Nutrición, se conocieron a partir de ese deseo compartido. Ambas disfrutaban de la cocina y encontraron allí un punto de partida para crear Delicias de Soja.

Lo que comenzó como un emprendimiento pequeño fue creciendo hasta convertirse en un proyecto con espacio propio de elaboración, una identidad y una propuesta de productos artesanales. “Emprender es aprender todos los días, equivocarse, volver a empezar y entender que detrás de cada pequeño avance hay muchísimo trabajo”, reflexionó Santeugini.

El bienestar de construir algo propio

La historia de las emprendedoras permite detenerse en una dimensión que no siempre se ve cuando se habla de negocios: el impacto emocional de emprender. La posibilidad de desarrollar una idea personal, recuperar una actividad profesional o encontrar un nuevo propósito puede resultar muy gratificante. Pero ese recorrido también trae exigencias, dudas y momentos en los que los resultados no llegan al ritmo esperado.

“Emprender tiene momentos muy lindos, pero también días difíciles, incertidumbre y muchísimo trabajo detrás de escena”, reconoció Cappelletti. En su caso, una de las claves para sostener el proyecto fue no perder de vista por qué habían empezado y apoyarse en la confianza mutua.

Su experiencia deja algunas pistas para quienes están pensando en emprender o ya transitan ese camino. Una de ellas es entender que una buena idea no alcanza: hay que estar dispuesto a aprender, revisar decisiones, equivocarse y volver a intentar. Otra es aceptar que crecer supone asumir nuevas responsabilidades y salir de la zona de confort. También resulta fundamental construir vínculos de confianza, poder conversar sobre las dificultades y reconocer qué puede aportar cada integrante del equipo.

Melina Cappelletti y Carolina Santeugini, de Delicias de Soja. Foto: Cortesía Delicias de Soja.

Las creadoras de Delicias de Soja destacan, justamente, cuánto aprendieron sobre el trabajo compartido. “Trabajar en equipo requiere confianza, diálogo y complementar nuestras fortalezas”, señaló Cappelletti. En los momentos de mayor incertidumbre, ese vínculo funciona como un sostén y permite que las dificultades no recaigan sobre una sola persona.

También aprendieron a valorar los avances pequeños y a no dar por sentado lo conseguido. Recibir mensajes de quienes prueban sus productos, vuelven a elegirlos y los incorporan a sus comidas cotidianas es una de las satisfacciones que las impulsa a seguir. En ese sentido, el bienestar no aparece únicamente asociado al resultado económico, sino también a la posibilidad de encontrar sentido en lo que hacen y reconocer el impacto de su trabajo.

Soja: una fuente de proteínas para diversificar la alimentación

El otro eje del emprendimiento está en el alimento que eligieron como protagonista. La soja es una legumbre con un perfil nutricional interesante, especialmente por su aporte de proteínas de buena calidad. A diferencia de muchas otras fuentes vegetales, contiene los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), relas proteínas intervienen en la reparación y renovación de los tejidos, la producción de enzimas metabólicas y digestivas y la formación de ciertas hormonas.

Además, la soja aporta fibra, grasas principalmente insaturadas, vitaminas y minerales como hierro, calcio y magnesio. La cantidad de estos nutrientes puede variar según la presentación y el procesamiento. También contiene isoflavonas, compuestos naturales de origen vegetal que han sido estudiados por sus posibles efectos sobre la salud.

Por su aporte proteico, puede ser una buena alternativa para diversificar las fuentes de proteínas, tanto en personas que siguen una alimentación vegetariana como en quienes buscan sumar más alimentos de origen vegetal. “Creemos que la soja merece un lugar en una alimentación variada y equilibrada, dejando de lado algunos prejuicios y aprendiendo a conocer sus propiedades”, planteó Santeugini.

Hay distintas maneras de incorporarla a las comidas. Puede consumirse en forma de porotos, harina, tofu, bebida de soja sin azúcar o proteína texturizada, entre otras presentaciones. Una buena estrategia es utilizarla como fuente de proteínas y combinarla con verduras, cereales y otros grupos de alimentos para preparar platos completos y variados.

Como referencia, media taza de porotos de soja cocidos aporta alrededor de 14 a 15 gramos de proteína, indicó la nutricionista. De todos modos, las cantidades adecuadas dependen de las necesidades de cada persona, su edad y su nivel de actividad física. La clave está en integrar este alimento a una dieta equilibrada, diversa y adaptada a cada situación.