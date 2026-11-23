Las molestias digestivas no siempre tienen su origen en lo que una persona come. El estrés prolongado, la ansiedad y los conflictos emocionales también pueden influir en el funcionamiento intestinal y favorecer la aparición de síntomas. Esta relación se explica, en parte, por la comunicación permanente entre el cerebro y el aparato digestivo.

Así lo señaló Lucía Redondo, dietista-nutricionista y doctora en Ciencias por la Universidad Católica de Valencia, España. La especialista, autora del libro Trastornos digestivos. Del síntoma a la causa: una guía paso a paso para recuperar tu bienestar digestivo, explicó que en su práctica profesional observa con frecuencia cómo las preocupaciones y el estrés sostenido repercuten en la salud intestinal.

El cerebro y el intestino se comunican en ambas direcciones a través de lo que se conoce como eje intestino-cerebro. En ese intercambio interviene el nervio vago, que participa en la regulación de distintas funciones digestivas, entre ellas la secreción de enzimas y los movimientos del estómago y los intestinos.

Según Redondo, cuando el organismo permanece expuesto al estrés crónico pueden producirse cambios en la actividad de este nervio y aumentar la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas respuestas pueden afectar la producción de jugos digestivos, incrementar la permeabilidad intestinal y elevar la sensibilidad visceral, lo que favorece la aparición de molestias.

La especialista también explicó que, ante una situación que el cuerpo interpreta como una amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, encargado de preparar al organismo para responder al peligro. En ese estado, las funciones digestivas pueden perder protagonismo. El sistema parasimpático, en cambio, está asociado con el descanso y favorece los procesos vinculados a la digestión.

Otro hábito al que la nutricionista atribuye importancia es la masticación. Este proceso cumple una doble función: por un lado, tritura los alimentos y facilita su recorrido por el aparato digestivo; por otro, estimula la secreción de enzimas que intervienen en la descomposición de los nutrientes y su posterior absorción.

Redondo recomienda dedicar tiempo a masticar incluso cuando se consumen preparaciones blandas, como sopas, purés o caldos. También sugiere incorporar, cuando resulte adecuado, alimentos que requieran una mayor masticación, como algunas verduras y semillas.

Hombre comiendo rápido. Foto: Freepik.

Comer con apuro, además, puede dificultar el reconocimiento de la saciedad. Según explicó, el organismo necesita alrededor de 20 minutos para activar las señales hormonales relacionadas con esa sensación. Por eso, comer demasiado rápido podría llevar a consumir más alimentos antes de percibir que ya se ha comido suficiente.

En cuanto a la frecuencia de las ingestas, Redondo plantea que algunas personas pueden beneficiarse de organizar su alimentación en dos o tres comidas diarias. Aclara, sin embargo, que la cantidad de comidas debe contemplar las necesidades particulares de cada persona.

La nutricionista también recomienda dejar intervalos de al menos cuatro horas entre las comidas. Su propuesta se relaciona con el funcionamiento del complejo motor migratorio, un mecanismo de movimientos gastrointestinales que contribuye a desplazar residuos durante los períodos en los que no se ingieren alimentos.

De acuerdo con su explicación, comer de manera continua entre las comidas principales puede interferir con esos períodos de actividad, que se producen después de varias horas sin comer.

Mujer comiendo snacks. Foto: Freepik.

Los horarios también forman parte de las recomendaciones de la especialista. Redondo aconseja evitar las cenas abundantes, sobre todo cuando la ingesta de alimentos durante el resto del día fue escasa. Entre sus pautas propone cenar antes de las 21 horas y dejar unas 12 horas entre esa comida y el desayuno del día siguiente. El objetivo, según su planteo, es ofrecer al aparato digestivo un período de descanso.

En conjunto, sus recomendaciones apuntan a considerar la digestión como un proceso influido por distintos factores. La alimentación, la forma de comer, los intervalos entre comidas y el estado emocional forman parte de una misma relación entre el organismo y el sistema digestivo.

Con base en El Tiempo/GDA