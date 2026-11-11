El peligro invisible del "hambre oculta": podés comer todos los días y tener graves carencias nutricionales sin saberlo

¿Una persona puede alimentarse todos los días, consumir suficientes calorías e incluso mantener un peso saludable y, sin embargo, sufrir deficiencias nutricionales que deterioran progresivamente su organismo. Este fenómeno, conocido como hambre oculta, puede desarrollarse durante meses sin provocar síntomas evidentes y generar consecuencias importantes para la salud si no se detecta a tiempo.

Especialistas en medicina nutricional advierten sobre los riesgos de la falta de vitaminas y minerales esenciales, nutrientes indispensables para el funcionamiento adecuado del organismo.

La Sociedad Alemana de Medicina Nutricional (DGEM) estima que la desnutrición está relacionada con unas 50.000 muertes anuales en Alemania. La cifra refleja el impacto que puede tener la falta de nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales.

Los riesgos de los ultraprocesados son cada vez mayores. Foto: Freepik.

Según explicó Matthias Pirlich, especialista en medicina nutricional y medicina interna y exvicepresidente de la DGEM, algunas carencias nutricionales pueden permanecer sin manifestaciones durante periodos prolongados. En determinados casos, los primeros síntomas aparecen cuando el organismo ya presenta alteraciones importantes.

En declaraciones recogidas por Deutsche Welle (DW), el especialista señaló que una persona puede tener una deficiencia grave de vitamina D o vitamina B12 durante meses sin experimentar molestias. Sin embargo, cuando aparecen manifestaciones como lesiones nerviosas, el déficit puede encontrarse en una etapa avanzada.

Qué sucede en el organismo cuando faltan vitaminas y minerales

Suplementos nutricionales. Foto: Commons.

Las vitaminas del grupo B intervienen en numerosos procesos fisiológicos, entre ellos el metabolismo, la formación de células sanguíneas y el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso, mantener niveles adecuados resulta fundamental para la salud.

Una deficiencia prolongada de vitamina B12 puede afectar la médula espinal y provocar entumecimiento de las extremidades, debilidad muscular e incluso síntomas similares a la parálisis. En algunos casos, también puede comprometer el cerebro y ocasionar problemas de memoria y alteraciones psicológicas.

Además de las vitaminas, el organismo necesita minerales como calcio, magnesio, hierro, yodo y zinc. Estos elementos forman parte de los llamados micronutrientes, sustancias que deben incorporarse a través de la alimentación porque el cuerpo no puede producirlas en cantidades suficientes. Por otra parte, los macronutrientes comprenden los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Su función principal es proporcionar energía y aportar los componentes necesarios para mantener los tejidos y desarrollar distintos procesos metabólicos.

Subalimentación y desnutrición: cuáles son las diferencias

Foto: Unsplash.

Aunque suelen utilizarse como conceptos equivalentes, la subalimentación y la desnutrición por deficiencia de nutrientes describen problemas diferentes.

La subalimentación se produce cuando una persona consume, durante un periodo prolongado, menos alimentos y energía de los que necesita para mantener sus funciones vitales. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alrededor de 645 millones de personas padecen subalimentación crónica.

El hambre oculta, en cambio, puede afectar incluso a quienes consumen suficientes calorías. Se caracteriza por una ingesta insuficiente de determinados micronutrientes esenciales, como vitaminas y minerales, a pesar de que la cantidad total de alimentos parezca adecuada. Este problema afecta aproximadamente a 2.000 millones de personas en el mundo, principalmente en países del Sur Global.

Sin embargo, las carencias de vitaminas y minerales no se limitan a las regiones con mayores dificultades económicas. También están presentes en países industrializados.

Una investigación realizada en Estados Unidos encontró que, entre 2007 y 2010, casi tres cuartas partes de la población estudiada no alcanzaban la ingesta diaria recomendada de vitamina D. Además, más de dos tercios consumían cantidades insuficientes de vitamina E.

En Alemania, datos de la Sociedad Alemana de Nutrición correspondientes a 2017 indicaban que aproximadamente un tercio de la población presentaba deficiencia de vitamina D. Una proporción similar tampoco alcanzaba una ingesta suficiente de yodo.

Cuáles son las principales causas del hambre oculta

Una de las causas más frecuentes de las deficiencias nutricionales es mantener una alimentación poco variada. Algunos productos aportan muchas calorías y generan sensación de saciedad, pero contienen cantidades limitadas de determinadas vitaminas y minerales. Entre ellos se encuentran la comida rápida, los alimentos ultraprocesados, el pan blanco y el arroz blanco. Cuando estos productos predominan en la dieta y desplazan a otros alimentos con mayor densidad nutricional, pueden favorecer una alimentación desequilibrada.

Las dificultades económicas también pueden influir en la calidad de la alimentación. Las personas con recursos limitados pueden depender de productos básicos, como harina y arroz, sin contar con suficientes posibilidades de incorporar alimentos variados.

Otro grupo que presenta un riesgo mayor es el de las personas con depresión. Según explicó Pirlich, la pérdida de apetito y las dificultades para mantener hábitos de autocuidado pueden favorecer una alimentación insuficiente o poco diversa.

Las investigaciones del especialista también señalan una mayor frecuencia de problemas nutricionales entre las personas mayores y quienes viven solas. Asimismo, el riesgo puede aumentar cuando existe un consumo elevado de medicamentos, especialmente si estos afectan el apetito, la absorción de nutrientes o el metabolismo.

Cómo prevenir las deficiencias nutricionales a través de la alimentación

Una de las principales estrategias para prevenir el hambre oculta consiste en mantener una alimentación variada y equilibrada, que incluya alimentos de diferentes grupos. Incorporar frutas y verduras de distintos colores es una manera sencilla de favorecer el aporte de diversos micronutrientes.

La forma de preparar los alimentos también influye en la conservación de sus propiedades nutricionales. Las temperaturas elevadas y los tiempos prolongados de cocción o mantenimiento en caliente pueden reducir el contenido de algunas vitaminas. El almacenamiento durante periodos extensos también puede ocasionar pérdidas nutricionales. Por eso, cuando sea posible, se recomienda priorizar los alimentos frescos, de temporada y de producción local.

De todos modos, una dieta equilibrada no garantiza que todas las personas alcancen los niveles necesarios de vitaminas y minerales. Algunas deficiencias pueden aparecer incluso en quienes mantienen hábitos alimentarios adecuados, debido a problemas de absorción, determinadas enfermedades o necesidades nutricionales particulares.

Ante la sospecha de una carencia de vitaminas o minerales, los análisis de sangre indicados por un profesional de la salud pueden ayudar a identificar déficits específicos y determinar las medidas necesarias en función de las características de cada persona.

(En base a El Tiempo, GDA)

