"La escritura es una cuestión que llevo en la sangre", expresó Déborah Alexandra. Es poeta, compositora, cantante lírica y actriz; nació en Quito, Ecuador, y hace más de cinco décadas eligió Uruguay como su hogar. A los 79 años sigue escribiendo, explorando géneros y publicando nuevas obras. Su recorrido también está atravesado por la retinitis pigmentaria, enfermedad que disminuyó progresivamente su visión hasta dejarla ciega. Pero, cuando habla de su vida, no empieza por esa condición: habla de literatura, música, teatro y de las historias que todavía quiere contar.

Su nombre de nacimiento es Alexandra Acevedo Fiallo. Creció en una familia vinculada a la cultura: es nieta del periodista y escritor ecuatoriano José L. Acevedo y sobrina de la poeta, escritora y periodista Carmen Acevedo Vega. Esa herencia —contó— tuvo mucho que ver con su acercamiento temprano a las letras: “Vengo de una familia de artistas y escritores”.

Antes de instalarse en Uruguay, estudió Canto Lírico y Arte Dramático en el Conservatorio Antonio Neumane de la Universidad de Guayaquil. Desde 1970 vive en el país, donde formó su familia y desarrolló buena parte de su trayectoria artística. Como cantante lírica se presentó en escenarios como el Teatro Solís, el Ateneo de Montevideo y el Club Banco República, además de distintas salas del territorio nacional.

La poesía fue su primera forma de escritura, pero no la única. Con los años se animó a explorar otros géneros: cuentos, novelas, teatro y ensayos. Escribe por placer y curiosidad. “Es un refugio. Escribo porque deseo escribir, porque me gusta, me encanta, me entretiene, es una terapia, es todo”.

Su obra está atravesada por una preocupación social. En sus poemas y relatos aparecen preguntas sobre la sociedad, la justicia y la condición humana. Esa inquietud también está presente en su publicación más reciente, Inteligencia artificial. Año 2326, obra de ficción futurista que, aunque transcurre en un tiempo imaginado, plantea preocupaciones del presente. La autora también publicó Mi mundo interior, una antología poética, y participó en distintas publicaciones colectivas. Entre sus trabajos figuran textos difundidos en revistas literarias de Uruguay y otros países.

Escribir cuando la visión cambia

Déborah tiene retinitis pigmentaria, una enfermedad ocular de origen genético que afecta la retina, el tejido sensible a la luz ubicado en la parte posterior del ojo. Sus células se deterioran progresivamente y eso provoca una pérdida gradual de visión. En muchos casos, los primeros síntomas son dificultades para ver en ambientes oscuros y una reducción de la visión periférica; con el tiempo, el deterioro puede avanzar y comprometer también la visión central. La evolución varía de una persona a otra.

En su caso, el diagnóstico llegó cuando era chica. Sin embargo, durante muchos años conservó una visión suficiente para estudiar, leer y desarrollar sus actividades. Incluso, cuando se formaba en música, podía leer las partituras acercándolas a la nariz, recordó. Y agregó: “Hice una vida normal. No influyó para nada ni en la vocación ni en el ritmo de mi vida”.

Hace dos o tres años perdió definitivamente la visión. Para continuar escribiendo utiliza herramientas de accesibilidad en la computadora, como JAWS, un lector de pantalla que transforma en voz el contenido que aparece en el dispositivo y permite manejar distintos programas mediante el teclado. Con esa tecnología puede redactar, corregir y trabajar con sus textos sin ver la pantalla.

La tecnología es una herramienta para sostener una actividad que forma parte de su vida desde siempre. No cambió su deseo de escribir ni su interés por nuevos formatos: cambió la manera de hacerlo.

Su llegada a Uruguay estuvo vinculada, en parte, a la posibilidad de formarse para afrontar los cambios que podía traer la enfermedad. Vino a realizar un curso de rehabilitación en el Centro Tiburcio Cachón, institución de referencia para personas ciegas o con baja visión. “No porque lo necesitara, sino porque sabía lo que se me venía”, contó.

Fundado en 1962, el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual Tiburcio Cachón depende actualmente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Su objetivo es brindar herramientas para que las personas con discapacidad visual puedan desenvolverse con la mayor autonomía e independencia posible. Ofrece rehabilitación integral, capacitación en habilidades para la vida cotidiana, orientación en el uso de ayudas técnicas y tecnológicas, acompañamiento y formación para desplazarse de manera segura.

Inauguración de obras de remodelación del Centro de Rehabilitación Visual Tiburcio Cachon, en Montevideo (2023). Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais.

Cuando Déborah llegó, el centro atravesaba una etapa de gran actividad y promovía una idea de la rehabilitación centrada en la integración social. Allí aprendió herramientas para una vida con menor visión, entre ellas el uso del bastón y distintas estrategias para realizar actividades cotidianas. También destacó el trabajo de Homero de Gregorio Carlomagno, referente uruguayo que impulsó métodos modernos de rehabilitación e integración de las personas ciegas luego de formarse en Estados Unidos.

De aquella época conserva, además, el recuerdo de las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad. Se enseñaba cómo acompañar a una persona ciega que se desplazaba con bastón, cómo ofrecer ayuda y, sobre todo, cómo entender que la discapacidad visual no define por completo a quien la tiene. Para Déborah, ese mensaje sigue siendo necesario. “La persona, antes que ciega, es persona”, insistió.

A sus 79 años, continúa escribiendo y busca nuevas formas de compartir sus ideas. Para ella, su discapacidad no la hace mejor ni peor escritora: “Son dos campos que no tienen nada que ver entre sí. Borges, por ejemplo, no fue un gran escritor por ser ciego”. Antes que cualquier condición —resaltó—, hay una persona con muchas cosas por contar.