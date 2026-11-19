Aristóteles decía que la finalidad de la vida humana es la felicidad. No se refería a la ausencia de dolor o dificultades: para él, la verdadera felicidad —eudaimonía, en griego— es una vida lograda, el florecimiento pleno de lo que somos capaces de ser. Quien se compromete con lo que importa puede atravesar momentos duros, pero, al mirar su historia en conjunto, siente que vale la pena y no la cambiaría por nada.

Esa es una de las primeras ideas en las que piensa el doctor en Filosofía y magíster en Bioética Miguel Ángel Pastorino cuando habla de filosofía y bienestar. “Hoy, la palabra bienestar se reduce a cómo uno se siente. Es un concepto valorado, pero en desmedro de otras cosas, como tener una vida con sentido”, sostuvo.

Doctor en Filosofía Miguel Ángel Pastorino. Foto: Cortesía Miguel Ángel Pastorino.

En la misma línea, la filósofa y psicóloga Malena Reyes resaltó que el discurso actual sobre la felicidad está, muchas veces, tergiversado. “Parece que lo importante es estar siempre con la carita feliz y la filosofía se rebela contra eso”, aseguró. Y agregó: “No es que la carita feliz esté mal. La felicidad es el bien supremo, sí, pero se conquista transitando el dolor y el sufrimiento”.

Como en la película Intensamente (2015), cuando el personaje de Alegría intenta mantener a Riley sonriendo a toda costa y margina a Tristeza por considerarla un estorbo, lo que solo provoca que la niña se sienta cada vez más frustrada, vacía y aislada. Sin embargo, pronto Alegría descubre que la verdadera felicidad es imposible sin la tristeza: es precisamente cuando Riley se permite llorar y expresar su dolor que sus padres comprenden lo que pasa, la abrazan y le dan el consuelo que necesitaba para volver a sentirse bien.

Filósofa y psicóloga Malena Reyes. Foto: Cortesía Malena Reyes.

Vivir con sentido nos hace felices, aunque aparezcan dificultades. Pero la búsqueda del sentido es, cuanto menos, incómoda. Según el filósofo Facundo Ponce de León, “cuando uno piensa de verdad, debe tener la valentía de largarse a hacerse preguntas, a reflexionar, a incomodarse”. No es un proceso necesariamente feliz, pero el resultado puede ser una vida más auténtica, “del mismo modo que hay un bienestar o una realización luego de una tarea físicamente demandante”.

El doctor en Filosofía Gustavo Pereira también mencionó la libertad y la autenticidad. Para él, la Filosofía permite llevar una vida más libre, donde uno cuestiona “imposiciones del mercado” y logra distanciarse de los mandatos que aparecen, por ejemplo, en medios y redes sociales. En este sentido, el bienestar deja de ser un conjunto de satisfacciones o emociones positivas para convertirse en “el resultado de un proceso de evaluación reflexiva” sobre qué tan valiosas son esas metas y cuánto tienen de imposición externa. Este ejercicio crítico —que los antiguos llamaban frónesis o sabiduría práctica— es lo que permite construir nuestro carácter de forma consciente, señaló.

La frónesis nos ubica, nuevamente, frente a la incomodidad. ¿Qué da sentido a nuestra vida, si no es lo que vemos en las redes sociales o en la televisión? Pastorino abordó esta cuestión mediante los cuatro pilares propuestos por la filósofa Emily Esfahani Smith: el propósito, entendido como la razón profunda que responde a para qué vivimos y nos ayuda a ordenar nuestras prioridades; la pertenencia, que nace de cultivar vínculos de amor incondicional, donde somos queridos por quienes somos y buscamos el bien del otro sin esperar nada a cambio; la trascendencia, que implica dedicarse a una causa que nos supera individualmente, como una convicción social, política o religiosa; y la narratividad, que nos permite hilar nuestra historia para superar los momentos de crisis sin sentirlos como hechos aislados.

“Esto no quiere decir que debemos convertirnos en monjes o vivir fuera del mundo, sino que tiene que ver con nuestras prioridades, con aquello a lo que le dedicamos más tiempo”, explicó. Y puso el foco en los vínculos: “Vivimos en una sociedad hiper individualista donde el otro desaparece y eso genera gente cada vez más ansiosa, sola y que, buscando la felicidad, solo encuentra la nada, el vacío”.

De la exigencia a la resonancia

Para Ponce de León, una de las claves en la búsqueda del sentido es distinguir los medios de los fines. A modo de ejemplo, mencionó la preocupación por la apariencia física, la nutrición o la riqueza: “¿Qué quiero hacer con este buen estado de salud? ¿Para qué quiero este dinero? ¿Qué quiero ser?”. No es que el bienestar, como lo entendemos hoy, no importe —señaló Pastorino—, sino que forma parte de “algo más grande: construir una vida virtuosa, de excelencia”.

Así, cuidar la salud cobraría verdadero valor cuando deja de ser un destino en sí mismo para convertirse en el instrumento que sostiene nuestro propósito. Como escribió Paulo Coelho en su novela Brida (1990), “continuaría teniendo orgullo de su cuerpo, ya que era a través de él como el alma podía realizar sus obras”.

Filósofo Facundo Ponce de León en la Universidad Católica. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Al respecto, Pereira afirmó que “tener hábitos saludables es parte de una vida feliz siempre y cuando no se transforme en una obsesión”. De acuerdo con el filósofo, cuando la alimentación sana, el buen descanso o el ejercicio físico se convierten en fines en sí mismos, pueden comprometer nuestra libertad y esclavizarnos ante el conteo de calorías, horas de sueño o pasos.

Como contracara, el pensador propuso recuperar el concepto de “resonancia” del sociólogo y filósofo alemán Hartmut Rosa, entendido como una profunda identificación y plenitud con la actividad que realizamos. Lo comparó con esas charlas entre amigos o en familia donde el disfrute es tan grande que el tiempo pasa sin darnos cuenta. “En las prácticas de bienestar tenemos que alcanzar algo similar a eso: identificarnos y reconciliarnos con ellas, y que no sean una imposición externa”, concluyó.

Doctor en Filosofía Gustavo Pereira. Foto: Cortesía Gustavo Pereira.

Pastorino, por su parte, citó la obra Alienación y aceleración, del mismo autor alemán, para explicar por qué sentimos que nunca nos alcanza el tiempo. Frente a un abanico infinito de posibilidades y mandatos —hacer ayuno, ir al gimnasio, viajar, salir con amigos—, la vida se vuelve una lista interminable de tareas; por eso, sostuvo, la verdadera libertad aparece cuando soltamos esa exigencia y elegimos a conciencia qué queremos y qué es lo importante para nosotros.

Libros para acercarse al sentido de la vida

Para quienes quieran profundizar en las preguntas que plantea la filosofía sobre la felicidad y el sentido de la vida, los entrevistados recomiendan volver a los clásicos y acercarse a autores contemporáneos que retoman esas inquietudes. Ponce de León propone comenzar por la Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Aunque advierte que no es una lectura especialmente entretenida, considera que allí están las bases de muchas de las preguntas que todavía nos hacemos sobre cómo vivir una vida valiosa.

Pastorino también recomienda esa obra, que define como un libro sobre la felicidad y la realización humana. A su vez, sugiere El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un testimonio que invita a reflexionar sobre la posibilidad de encontrar un propósito incluso en medio del sufrimiento. Completa su selección con La filosofía como forma de vida, de Pierre Hadot, y Resonancia, de Hartmut Rosa.

Para quienes se interesan por el estoicismo, Malena Reyes recomienda Meditaciones, de Marco Aurelio. También sugiere acercarse a Nietzsche, en particular a Así habló Zaratustra, y a las novelas del psiquiatra y escritor Irvin D. Yalom: El día que Nietzsche lloró, Un año con Schopenhauer y El enigma Spinoza. Su lista incluye, además, dos clásicos de Platón: El banquete y La República.

Gustavo Pereira, por su parte, hace una advertencia: conviene desconfiar de los libros que prometen enseñar, mediante fórmulas rápidas o máximas simplificadas, cómo alcanzar la felicidad. En lugar de buscar respuestas prefabricadas, recomienda acudir a las fuentes. Entre ellas destaca las Cartas a Lucilio, de Séneca, una colección de textos en los que el filósofo romano aborda de manera cercana y cotidiana las preocupaciones de la vida; Meditaciones, de Marco Aurelio, y El arte de envejecer, de Cicerón.

Filosofar es para todos

En el Día Mundial de la Filosofía, que se celebra cada tercer jueves de noviembre por iniciativa de la Unesco, vale la pena recordar que filosofar no es una actividad reservada a especialistas ni exige conocer de memoria a Platón o Aristóteles. Para Ponce de León, es “un impulso del ser humano en sí mismo” y se puede hacer leyendo literatura, estudiando física o, simplemente, prestando atención a lo que sucede.

El bienestar que propone la filosofía no se parece demasiado a esa felicidad permanente que suele mostrarse en las redes sociales. No consiste en estar siempre de buen humor, evitar el sufrimiento o perseguir emociones positivas, sino en poder elegir con libertad y vivir de acuerdo con aquello que consideramos valioso. Reyes concluyó: “No es solamente el ‘yo quiero’, sino también el ‘yo debo’. Me debo a lo verdadero, lo correcto, lo que es significativo para mí”.