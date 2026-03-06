Del insomnio a la arritmia: por qué los especialistas piden prohibir las bebidas energéticas en menores de 16

Las bebidas energéticas dejaron de ser un producto de consumo ocasional para instalarse en la rutina diaria de muchos adolescentes y jóvenes. Su presencia se volvió habitual en jornadas de estudio extensas, entrenamientos deportivos y salidas nocturnas. Ese crecimiento sostenido encendió alertas en el ámbito sanitario, donde advierten que sus efectos no se limitan a un “empujón” de energía.

El debate escaló recientemente en España, donde se analiza restringir la venta de estas bebidas a menores de 16 años. La discusión se da en un contexto de alta exposición al producto, incluso entre jóvenes que conocen los riesgos asociados a su consumo, pero los minimizan frente a los beneficios inmediatos que perciben.

El principal punto de preocupación para los especialistas es el sistema cardiovascular. La combinación de cafeína en altas dosis y otros estimulantes puede alterar el ritmo cardíaco, elevar la presión arterial y desencadenar arritmias. En situaciones extremas, estos efectos pueden derivar en colapsos cardiovasculares.

A esto se suma el alto contenido de azúcar y la inclusión de extractos como el guaraná, que se asocian con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) también alertó sobre el consumo excesivo de vitaminas del grupo B —especialmente B3 y B6—, un aspecto poco conocido que, cuando se repite en el tiempo, puede generar cuadros de hipervitaminosis.

Bebidas energizantes y vapeadores. Foto: Unsplash.

Efectos sobre el descanso y la salud mental

Los riesgos no se agotan en el plano físico. Uno de los efectos más frecuentes del consumo de bebidas energéticas es la alteración del sueño. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, una sustancia clave en la regulación del descanso, lo que favorece el insomnio y un sueño fragmentado.

Desde el plano psicológico, organismos como Unicef advierten que el consumo habitual puede vincularse con mayores niveles de ansiedad, irritabilidad, ataques de pánico y síntomas depresivos. La sobreestimulación también puede interferir en funciones cognitivas como la concentración, el aprendizaje y la toma de decisiones, especialmente en etapas de desarrollo cerebral.

Hombre angustiado y ansioso no puede dormir. Foto: Freepik.

Riesgo de dependencia y consumo asociado

Otro aspecto que preocupa a los expertos es la posibilidad de dependencia. La tolerancia rápida a la cafeína puede llevar a aumentar las cantidades consumidas, generando una adicción tanto física como psicológica. Además, diversos estudios señalan que el consumo de bebidas energéticas suele coexistir con el uso de otras sustancias, como alcohol, tabaco o marihuana.

Frente a este escenario, autoridades sanitarias y gobiernos evalúan distintas estrategias para limitar el acceso de los menores a este tipo de productos. Mientras se define el marco normativo, los profesionales de la salud coinciden en una recomendación clara: desaconsejar su consumo en menores de edad como medida de protección de la salud física, mental y conductual.

Con base en El Tiempo/GDA