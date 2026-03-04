Marzo Azul: el estudio vital que los uruguayos mayores de 50 años no deben postergar para salvar su vida

Marzo es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Colon. La fecha busca poner el foco en una enfermedad que, aunque tiene un impacto fuerte, hoy puede prevenirse y tratarse con éxito si se detecta a tiempo. En Uruguay, el cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer, una realidad que refuerza la necesidad de hablar del tema y promover controles periódicos.

En el mundo se registran alrededor de 500.000 muertes por año por esta patología. Uruguay forma parte de las zonas de alta incidencia y mortalidad, con más de 1.800 nuevos casos anuales y más de 1.000 fallecimientos. Estas cifras colocan al país entre aquellos con tasas más elevadas, similares a las de regiones con muy alto índice de desarrollo humano.

El cáncer de colon —o cáncer colorrectal (CCR), ya que incluye también los tumores del recto— es un tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso. Aunque se habla menos de él que de otros tipos de cáncer, su impacto es significativo: en Uruguay, el riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es de aproximadamente 6%. Puede afectar a cualquier persona, sin distinción de sexo o hábitos, aunque existen factores de riesgo conocidos sobre los que es posible actuar.

La gran mayoría de los casos aparece después de los 50 años, por lo que a partir de esa edad se recomienda iniciar la búsqueda sistemática de la enfermedad. En personas con antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorrectal, los estudios deben comenzar antes, generalmente alrededor de los 40 años. El objetivo es detectar lesiones precancerosas o tumores en etapas tempranas, cuando las chances de curación son mucho mayores.

Hombre en consulta médica. Foto: Freepik.

Dentro del Sistema Nacional de Salud, el screening o tamizaje del CCR es una de las estrategias clave. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública recomienda que todas las personas de entre 50 y 74 años se realicen periódicamente el test de sangre oculta en heces y accedan a una colonoscopía en caso de que el resultado sea positivo. La colonoscopía permite no sólo diagnosticar sino también tratar muchas lesiones en el mismo procedimiento.

Marzo Azul es la campaña mundial dedicada a educar sobre la prevención y la detección temprana del cáncer colorrectal. El lazo azul, símbolo de esta iniciativa, representa la lucha, la esperanza y el compromiso con el diagnóstico precoz. En este marco, el doctor Asadur Tchekmedyian, coordinador científico de la Asociación Uruguaya de Gastroenterología y Endoscopía (AUGE) y presidente electo de la Organización Mundial de Endoscopía, subraya: “El cáncer de colon es hoy una enfermedad que podemos prevenir. Detectar y tratar las lesiones antes de que progresen es la estrategia más eficaz para salvar vidas”.

Lazo azul por el Mes de Concientización del Cáncer de Colon. Foto: Freepik.

Desde AUGE, el llamado es claro: acompañar esta campaña, informarse y difundir la importancia de la prevención. Hablar del cáncer de colon, perderle el miedo a los estudios y acceder a los controles recomendados puede marcar la diferencia entre una enfermedad detectada a tiempo y un diagnóstico tardío. Marzo es una oportunidad para recordar que, en este caso, la prevención no solo es posible: es clave.