Encuesta de salud bucal 2026: qué hay detrás de los chalecos celestes que recorren hogares del Uruguay

¿Cómo está Uruguay en materia de salud bucal? Es difícil saberlo con precisión, porque la última encuesta nacional sobre el tema se realizó hace más de 15 años. Con el objetivo de conocer el estado actual y contribuir a la mejora de las políticas públicas, la Facultad de Odontología de la Universidad de la República (UdelaR) —con el auspicio del Ministerio de Salud Pública (MSP)— lleva a cabo un estudio epidemiológico.

El relevamiento comenzó en marzo del año pasado en ciudades del interior del país y este año continúa en Montevideo, Canelones, Maldonado y Lavalleja. Si bien la participación es voluntaria, es importante saber que se trata de un estudio seguro y que se brindarán orientaciones en necesidad de tratamiento. Se realiza en los hogares y consiste en un cuestionario sobre hábitos y estado de salud general, y un examen de la boca realizado por un odontólogo u odontóloga que dura entre 15 y 20 minutos.

Persona ingresa datos en el Relevamiento Nacional de Salud Bucal. Foto: Cortesía Relevamiento Nacional de Salud Bucal.

Los profesionales —capacitados y entrenados específicamente para este fin— llevan un chaleco celeste con el logo de la encuesta, de la Facultad de Odontología, de la UdelaR y del MSP. Además, portan un carnet identificatorio visible que incluye su foto, nombre, apellido y función (examinador o anotador). El carnet también contiene un código QR que dirige a la página web de la Facultad, donde están publicados los nombres y fotos de los equipos con el fin de generar confianza en la población.

La última Encuesta Nacional de Salud Bucal mostró una alta prevalencia de caries y enfermedades periodontales en la población. El 75% de las personas había perdido al menos un diente y el 14% tenía menos de nueve dientes en la boca. En cuanto a la presencia de caries, estaban presentes en el 49% de los niños y niñas, el 81% de los jóvenes y el 100% de las personas adultas.

La odontóloga y máster en Ciencias Odontológicas Fiorela Apelo —del equipo coordinador del relevamiento— sostuvo que actualmente las políticas públicas de salud bucal en Uruguay son limitadas. “Contamos con la fluoración de la sal, el programa de salud bucal María Auxiliadora y el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS)”, enumeró, pero aclaró que queda mucho por hacer.

A modo de ejemplo, señaló que el catálogo del PIAS —que establece qué prestaciones deben ofrecer los prestadores públicos y privados dentro del Plan Nacional Integrado de Salud— es “acotado”: “Incluye prestaciones preventivas y de promoción de la salud, urgencias, cirugías (incluidas las extracciones dentarias) y algunas restauraciones plásticas, pero excluye todo el capítulo de prestaciones rehabilitadoras, como tratamientos de conductos, tratamientos periodontales, coronas dentales y prótesis dentarias, ya sean unitarias, múltiples o completas”.

Odontóloga realiza examen bucal por el Relevamiento Nacional de Salud Bucal. Foto: Cortesía Relevamiento Nacional de Salud Bucal.

En este sentido, el Relevamiento Nacional de Salud Bucal resulta clave para identificar cambios en las tendencias dentro de grupos de la población, evaluar el impacto de las políticas implementadas y orientar estrategias para mejorar los indicadores de salud bucal. Todo esto —expresó— con el propósito de mejorar la calidad de vida de las población: “La salud bucal forma parte de la salud general y tiene un impacto significativo en la vida social, en la inserción de las personas en el ámbito productivo y en la salud mental”.

El estudio emplea la metodología sugerida por la Organización Mundial de la Salud. La muestra comprenderá a 3000 personas; 1500 en el interior —San José de Mayo, Nueva Helvecia, Rosario, Mercedes, Young, Salto, Bella Unión, Rivera, Tacuarembó, Río Branco, Maldonado, Minas— y 1500 en Montevideo y Canelones.

Según Apelo, se espera procesar los datos durante 2026 y, para el primer semestre de 2027, contar con un resumen ejecutivo que presente los hallazgos más relevantes sobre las condiciones bucales de la población uruguaya, incluyendo caries, periodontitis y necesidades de prótesis, así como otras condiciones menos prevalentes, como lesiones de mucosas y maloclusiones.