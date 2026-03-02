Cáncer: los dos hábitos que más casos generan en el mundo y que, según la OMS, se pueden evitar

Casi cuatro de cada diez diagnósticos de cáncer podrían evitarse. Así lo señalaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), al presentar un informe basado en datos de 2022 en 185 países. El foco está puesto en los factores de riesgo prevenibles, en particular dos hábitos extendidos: el tabaquismo y el consumo de alcohol.

El análisis identificó 30 exposiciones asociadas al desarrollo de distintos tumores y estimó que 7,1 millones de casos registrados en 2022 estuvieron vinculados a causas que podrían haberse evitado. Eso representa el 37% del total global de nuevos diagnósticos de cáncer. Para los expertos, modificar ciertos comportamientos tendría un impacto sanitario de gran escala.

Tabaquismo: el principal factor de riesgo prevenible

Según el informe, el tabaquismo explica alrededor del 15% de todos los nuevos casos de cáncer en el mundo. No se trata únicamente del cáncer de pulmón: el consumo de tabaco también se asocia a tumores de vejiga, riñón, hígado y páncreas, entre otros. Las sustancias cancerígenas inhaladas ingresan al torrente sanguíneo y afectan múltiples órganos.

La OMS remarca que dejar de fumar reduce de forma significativa el riesgo, incluso en personas con años de consumo. Además, advierte que la exposición al humo de segunda mano sigue siendo un problema de salud pública, ya que incrementa el riesgo en personas no fumadoras.

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Alcohol: riesgo directo y acumulativo

El consumo de alcohol aparece como otro de los principales factores evitables, vinculado al 3% de los nuevos diagnósticos de cáncer a nivel global. La relación es directa: a mayor ingesta, mayor riesgo, sin que exista un nivel completamente seguro.

El organismo internacional advierte que el alcohol puede dañar tejidos y facilitar la acción de carcinógenos en zonas como la boca, la garganta, el esófago, el hígado y el colon. Además, señala que el consumo viene en aumento en varios países de ingresos medios y bajos, lo que podría impactar en las cifras futuras.

Si alguien elige no tomar alcohol puede ser sometido a presión social. Foto: Rawpixel.

El estudio fue liderado por el médico André Ilbawi, integrante de la OMS, quien sostuvo que por primera vez se logra dimensionar con claridad cuánto del riesgo proviene de causas que se pueden controlar. En ese sentido, subrayó que las decisiones individuales —como dejar el tabaco o moderar el alcohol— deben complementarse con políticas públicas sólidas: regulación, campañas de prevención y acceso a información basada en evidencia.

El mensaje es claro: si bien el cáncer es una enfermedad compleja y multifactorial, una proporción significativa de los casos está asociada a hábitos modificables. Cambiar conductas no elimina por completo el riesgo, pero sí puede reducir de manera considerable la carga global de la enfermedad.

En base a El Tiempo/GDA