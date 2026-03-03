Día Mundial de la Audición: más de 120.000 uruguayos tienen hipoacusia y piden controles

Este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Audición, que busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana de problemas y el cuidado de los oídos.

Bajo el lema global "De las comunidades a las aulas: cuidado de la audición para todos los niños", expertos de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay (SORLU), integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), se unen para sensibilizar sobre el impacto de la hipoacusia, una condición que afecta no solo la capacidad de escuchar, sino la posibilidad de conectar con el mundo.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1.500 millones de personas viven con algún grado de pérdida auditiva, una cifra que podría ascender a 2.500 millones para el año 2050. En Uruguay, la realidad no es ajena: se estima que aproximadamente 120.000 personas presentan dificultades auditivas, de las cuales unas 30.000 padecen sordera severa o total.

En cuanto a los niños, Uruguay se posiciona como un referente en la salud auditiva infantil a nivel de Latinoamérica gracias al decreto 389/008, transformándose en el primer país de la región en establecer la obligatoriedad de la detección temprana de la hipoacusia en todos los recién nacidos del país.

Según explicó Mauricio Percovich, vicepresidente de la SORLU, esta normativa garantiza que cada niño, independientemente de su lugar de nacimiento, acceda a los estudios de tamizaje auditivo (emisiones otoacústicas) de forma universal y gratuita. "Este marco legal no es solo una obligación médica, es un derecho a la comunicación; nos permite intervenir desde los primeros meses de vida, cuando el cerebro tiene su mayor plasticidad, asegurando el desarrollo del lenguaje y la futura integración escolar", destacó el experto.

Percovich informó que la hipoacusia no tratada trasciende la barrera del sonido y afecta otras áreas de la vida de la persona. “La audición es fundamental para el desarrollo del lenguaje en niños, el éxito académico y la salud mental en adultos", explicó el vicepresidente de SORLU.

Consulta otorrino Cortesía Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay

De acuerdo al experto, casi el 60% de los casos de pérdida auditiva en menores se deben a causas que pueden prevenirse mediante medidas de salud pública. En cuanto a los efectos, Percovich indicó que si el niño no recibe estímulos auditivos claros, puede provocar retraso en la adquisición del habla, ya que no puede imitar sonidos que no oye bien. También se pueden ver trastornos de articulación, al omitir consonantes de alta frecuencia, como la S, la F o la T, o tener una voz con tono monótono. A su vez, puede provocar una dificultad para entender palabras abstractas o conceptos gramaticales complejos, lo que limita su vocabulario.

Los expertos también alertan que un niño con hipoacusia leve o moderada puede verse afectado en lo cognitivo y en el aprendizaje, ya que puede perder hasta el 50% de lo que se dice en clase debido al ruido de fondo, provocando un retraso escolar. También puede llevar a una dificultad en la lectoescritura; y a una fatiga cognitiva, ya que les insume un gran esfuerzo entender las cosas, lo que suele confundirse con falta de atención o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Esta problemática, señaló Percovich, también impacta en el desarrollo socioemocional del niño, ya que al no poder seguir el ritmo de los juegos grupales o las bromas, tiende a retraerse. Puede provocar también frustración y agresividad por la incapacidad de comunicar sus necesidades básicas, y también baja autoestima porque muchas veces pueden sentirse "diferentes" o menos capaces que sus pares al no comprender las dinámicas sociales.

En niños, gracias a la pesquisa que se les realiza en los primeros días de vida, se puede recurrir a la colocación de un implante coclear. Actualmente hay dos centros de implantes en el país: uno en el Hospital Británico y otro en el Hospital de Clínicas (junto con la unidad académica de Otorrinolaringología) que cubren a toda la población— tanto niños como adultos— a través del Fondo Nacional de Recursos cuando se encuentran dentro de las indicaciones.

El experto contó que en los adultos mayores la pérdida auditiva no abordada se vincula directamente con el aislamiento social, la depresión y un riesgo acelerado de deterioro cognitivo y demencia.

Para Percovich, el control de la exposición al ruido y los chequeos periódicos en esta población “son herramientas vitales”, asegura. La tecnología actual, desde audífonos de última generación hasta implantes cocleares, permite que los pacientes recuperen su autonomía, pero el primer paso, según dijo, “siempre es el diagnóstico”.

Consulta otorrino Cortesía Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay

Los problemas de audición en adultos también pueden provocar sobrecarga cognitiva, ya que el cerebro tiene que dedicar muchos recursos y energía a descifrar sonidos degradados que descuida otras funciones como la memoria y la atención. También puede llevar a una atrofia cerebral, debido a que la falta de estimulación auditiva acelera la pérdida de materia gris en las regiones del cerebro dedicadas a la audición y el lenguaje. Según estudios internacionales, la hipoacusia es el factor de riesgo modificable número uno para prevenir la demencia en la edad madura.

Los problemas de audición también puede llevar a quien los padece a aislarse socialmente al evitar eventos o reuniones porque no entiende o no puede seguir las conversaciones cuando hay ruido de fondo, lo que lo lleva a recluirse. Ese sentimiento de desconexión, según cuenta el experto, genera una baja autoestima y estados depresivos crónicos.

Además el sistema auditivo está íntimamente ligado al equilibrio, por lo que otros de los problemas que pueden desarrollar los adultos con hipoacusia es mayor inestabilidad. Según cifras dadas por los especialistas, tienen 3 veces más probabilidades de sufrir caídas.

Por último, la persona con este tipo de afecciones pueden poner en riesgo su integridad, ya que no tienen capacidad para detectar señales de alerta como alarmas de incendio, bocinas de autos, timbres, entre otros sonidos.

En el caso de los adultos, la cobertura de audífonos a nivel nacional puede lograrse mediante el Ministerio de Desarrollo Social a través del Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos (CENATT) para menores de 65 en situación de vulnerabilidad que no puedan acceder por el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros del Estado. También pueden acceder a través de las distintas cajas de seguridad social, como la de Profesionales, la Notarial, o de forma particular.

"La audición nos mantiene unidos. No dejemos que la falta de información sea el muro que separe a los uruguayos de sus seres queridos", dijo el otorrino.