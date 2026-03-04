Shot de jengibre, cúrcuma y limón: para qué sirve y cómo prepararlo en casa

En Internet circula abundante información sobre los llamados shots: pequeñas bebidas que, cuando se preparan con los ingredientes adecuados, pueden aportar beneficios a la salud.

En el caso del jengibre, la cúrcuma y el limón, su combinación en ayunas es una de las más mencionadas.

Para comprender sus efectos es necesario revisar qué aporta cada ingrediente por separado.

La cúrcuma es una especia utilizada con fines gastronómicos y medicinales, reconocida por su color amarillo anaranjado. Contiene curcumina, un compuesto que, de acuerdo con expertos del Hospital Clinic Barcelona, posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

El jengibre, por su parte, es una raíz ampliamente estudiada en la medicina tradicional. Es fuente de vitamina C, hierro, sodio, fibra, potasio, zinc y tiamina. También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas.

El jugo de limón aporta vitamina C y antioxidantes. Su consumo se asocia con la prevención de infecciones respiratorias, la mejora de la digestión y el fortalecimiento de las defensas del cuerpo.

Jugo de limón. Foto: Pixabay

Al combinar estos tres ingredientes en un shot se obtiene una bebida que puede estimular la digestión, reducir la inflamación y generar una sensación de ligereza al comenzar el día.

Cómo preparar un shot de jengibre, cúrcuma y limón

Ingredientes:

Cúrcuma en polvo

1/2 jugo de limón

Jengibre en polvo o un trozo rallado

Pimienta negra (opcional)

Procedimiento:

En un vaso pequeño agrega una cucharadita de cúrcuma. Incorpora un poco de jengibre en polvo o rallado y mezcla. Exprime el limón y revuelve bien. Si lo deseas, añade pimienta negra y un chorrito de agua para integrar mejor.

La pimienta negra puede suavizar el sabor ácido del shot.

Consideraciones antes de consumirlo

Los ingredientes de esta preparación son ácidos y pueden resultar agresivos para el estómago, por lo que se recomienda ingerirlo en pequeñas cantidades. Además, su sabor puede ser intenso; en ese caso, se puede agregar una cucharadita de miel de abeja para neutralizar la acidez.

Foto: Unsplash.

Los shots pueden conservarse en refrigeración hasta por tres días. Superado ese tiempo, el sabor puede cambiar y sus propiedades podrían disminuir.

En base a El Universal/GDA