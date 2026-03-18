Cómo bajar los triglicéridos: los cinco grupos de alimentos recomendados por expertos en nutrición

Los triglicéridos son un tipo de grasa que circula en la sangre y que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Sin embargo, cuando sus niveles se elevan por encima de lo normal pueden convertirse en un factor de riesgo para distintas enfermedades, especialmente las relacionadas con el corazón y el metabolismo. Una concentración elevada de triglicéridos —condición conocida como hipertrigliceridemia— se ha vinculado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pancreatitis y otros trastornos metabólicos.

Diversos factores influyen en el aumento de estos lípidos en la sangre. Entre los más frecuentes se encuentran dietas con exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas, falta de actividad física, sobrepeso u obesidad, y predisposición genética. También es más común que aparezcan niveles elevados en personas con diabetes, hipertensión arterial o antecedentes familiares de problemas cardíacos.

Cardiólogo sostiene un corazón. Foto: Shutterstock.

Uno de los aspectos que dificulta su detección es que la hipertrigliceridemia suele desarrollarse sin síntomas evidentes. En situaciones más graves pueden aparecer molestias abdominales, episodios de pancreatitis, cansancio o lesiones cutáneas llamadas xantomas, pequeños bultos amarillentos producidos por la acumulación de grasa bajo la piel. Por este motivo, los especialistas recomiendan realizar controles médicos periódicos mediante análisis de sangre.

Alimentos que pueden ayudar a mantener los trigliceridos bajo control

La alimentación cumple un papel central en la regulación de los triglicéridos. Algunos grupos de alimentos pueden contribuir a mantenerlos en niveles saludables cuando forman parte de una dieta equilibrada.



Pescados ricos en omega-3. Variedades como salmón, sardina y atún contienen ácidos grasos omega‑3, nutrientes asociados con la reducción de los triglicéridos y la protección cardiovascular.

Frutas y verduras. Aportan fibra y antioxidantes, componentes que ayudan a regular el metabolismo de las grasas en la sangre.

Cereales integrales y legumbres. Alimentos como la avena, el arroz integral, las lentejas y los frijoles contienen fibra soluble y proteínas de origen vegetal que pueden favorecer el control de los lípidos.

Frutos secos y semillas. Las almendras, nueces, chía y linaza aportan grasas saludables que, consumidas con moderación, se asocian con mejores niveles de triglicéridos.

Grasas saludables. El aceite de oliva y el aguacate contienen grasas monoinsaturadas que contribuyen al cuidado del sistema cardiovascular.

Elementos de un cardiólogo. Foto: Pixabay.

Además de la dieta, otros hábitos pueden influir en el control de los triglicéridos. Los especialistas recomiendan realizar actividad física con regularidad, reducir el consumo de azúcares añadidos y alcohol, y controlar factores como el sobrepeso, la diabetes o la hipertensión arterial. Adoptar estas medidas y realizar chequeos médicos periódicos puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a mejorar la salud a largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA