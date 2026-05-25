Caminar ayuda a quemar grasa, activar el cerebro y fortalecer músculos, según especialistas

Caminar es una de las actividades físicas más simples y accesibles, pero también una de las más beneficiosas para el organismo. Desde hace años, especialistas destacan su impacto positivo sobre el metabolismo, la salud cardiovascular, el cerebro y el bienestar general.

El profesor Brian Carson explicó que caminar incrementa el gasto energético porque involucra el trabajo coordinado de distintos grupos musculares.

Según detalló el especialista, al caminar el cuerpo utiliza los músculos para impulsarse, lo que aumenta las demandas metabólicas y obliga al organismo a consumir más energía. Además, como ocurre con otros ejercicios, la respiración se acelera para transportar mayor cantidad de oxígeno hacia los músculos.

Sin embargo, al tratarse de una actividad de intensidad moderada y sostenida, generalmente no provoca sensación de falta de aire, salvo en situaciones de mayor exigencia como subir pendientes o aumentar mucho el ritmo.

El efecto de caminar sobre el cerebro

Más allá de sus beneficios físicos, los especialistas remarcan que caminar también tiene un fuerte impacto neurológico.

Carson explicó que durante la caminata el cerebro y el sistema nervioso se vuelven más activos porque deben procesar constantemente información del entorno y coordinar el movimiento corporal.

Esa activación cerebral podría ser especialmente beneficiosa en adultos mayores. De hecho, una investigación realizada en 2014 por la Universidad de Stanford encontró que caminar potencia significativamente el pensamiento creativo.

El estudio detectó un aumento del 81 % en pruebas de pensamiento divergente realizadas mientras las personas caminaban y también después de finalizar la actividad, en comparación con permanecer sentados.

Personas caminan para realizar ejercicio físico. Foto: Freepik.

Menos estrés y más salud metabólica

Otro de los beneficios asociados a las caminatas es su efecto sobre el estrés. Los especialistas sostienen que esta actividad ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, lo que contribuye a disminuir los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

Además, una investigación realizada en 2011 con 120 adultos mayores mostró que realizar ejercicios aeróbicos de manera regular, como caminar, aumentaba el tamaño del hipocampo y elevaba los niveles del BDNF, una proteína relacionada con el crecimiento y la comunicación entre las células cerebrales.

La estratega en rendimiento máximo Abigail Ireland comparó este proceso con un “fertilizante para el cerebro”, ya que ayuda a fortalecer las conexiones neuronales.

Por otro lado, un metaanálisis desarrollado en la Universidad de Limerick concluyó que caminar también resulta clave para romper hábitos sedentarios, como pasar demasiadas horas sentado.

Foto: Pexels.

¿Caminar ayuda a perder peso?

Especialistas señalan que la velocidad, la intensidad y la inclinación influyen directamente en los resultados físicos que puede generar una caminata.

Carson indicó que caminar más rápido suele asociarse con mejores indicadores de salud, incluida una menor mortalidad cardiovascular.

Además, un estudio publicado en 2020 encontró que sumar carga durante la caminata puede favorecer la reducción de grasa corporal y del peso, dependiendo del esfuerzo realizado.

Ireland explicó que caminar se considera una actividad cardiovascular de baja intensidad sostenida, lo que favorece la utilización de grasa como fuente de energía.

Al mismo tiempo, la caminata activa grandes y pequeños grupos musculares, incluyendo cuádriceps, glúteos, pantorrillas, abdominales y brazos.

Aunque remarcan que también es importante incorporar ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad, los especialistas coinciden en que caminar debería ser la base del movimiento cotidiano y una herramienta fundamental para mantener y mejorar la salud física y mental.

En base a El Tiempo/GDA