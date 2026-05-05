¿Caminar alcanza? El mito sobre el ejercicio y por qué tus huesos necesitan fuerza a partir de los 40

Salir a caminar suele ser la recomendación más repetida cuando se habla de salud. Es accesible, no requiere equipamiento y tiene beneficios claros: ayuda a moverse más, despejar la cabeza y mantener cierto bienestar físico. El problema es pensar que con eso alcanza.

Cada vez más especialistas advierten que, aunque caminar es un buen punto de partida, no cubre todas las necesidades del cuerpo, especialmente a medida que pasan los años.

Lo que caminar sí hace (y lo que no)

Caminar de forma regular puede mejorar la circulación, ayudar a controlar el peso, reducir el estrés y contribuir a regular la presión arterial. Todo eso suma, y mucho. Pero hay un aspecto en el que se queda corto: la salud ósea.

El movimiento que implica caminar no genera suficiente carga sobre los huesos como para estimularlos a fortalecerse. Y eso se vuelve especialmente relevante en mujeres a partir de los 40, cuando los cambios hormonales empiezan a influir en la densidad ósea.

Mujer camina al aire libre. Foto: Freepik.

Con el paso del tiempo, es común que disminuya tanto la masa muscular como la densidad de los huesos. Esto puede derivar en condiciones como la osteoporosis o la sarcopenia, que aumentan el riesgo de caídas, fracturas y pérdida de autonomía. No es algo que se note de un día para el otro, pero sí tiene impacto a largo plazo.

Ahí es donde entra el entrenamiento de fuerza. A diferencia de la caminata, este tipo de ejercicio sí genera el estímulo necesario para que músculos y huesos se adapten y se fortalezcan. No se trata solo de levantar pesas en un gimnasio. Puede incluir ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas o rutinas simples que impliquen resistencia.

La idea no es dejar de caminar. Al contrario: sigue siendo una práctica valiosa y recomendable. Pero si se busca un enfoque más completo, lo ideal es combinarla con ejercicios de fuerza. Esa mezcla permite trabajar tanto el sistema cardiovascular como la masa muscular y la estructura ósea.

Incorporar este tipo de entrenamiento no es solo una cuestión estética ni inmediata. Tiene que ver con sostener la movilidad, el equilibrio y la independencia con el paso del tiempo. Caminar suma, pero para cuidar el cuerpo de verdad —sobre todo a largo plazo—, hace falta algo más.

Con base en El Tiempo/GDA