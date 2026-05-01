Cada cuánto cambiar los championes de running y cómo saber cuándo cumplieron su vida útil

Después de encontrar un par de championes de running que resulta cómodo, no siempre es fácil decidir cuándo dejar de usarlos.

Existe una recomendación bastante extendida que sugiere reemplazarlos entre los 300 y 500 kilómetros de uso, aunque hacerlo con esa frecuencia puede resultar costoso para quienes corren de manera habitual.

Además, la evidencia científica no establece una distancia exacta a partir de la cual el calzado desgastado provoque lesiones. Allison Gruber, profesora asociada de kinesiología en la Universidad de Indiana en Bloomington, explica que no hay un punto universal, aunque la mayoría de los especialistas coincide en que llega un momento en que es necesario cambiar los championes, idealmente antes de que aparezcan molestias.

De tu elección de zapatos para correr dependerán varios factores durante las carreras. Foto: Goodfon.

El desgaste del calzado no depende de un solo factor. Según Adam Tenforde, médico especialista en medicina deportiva, influyen la antigüedad, el peso corporal, las superficies en las que se entrena y también las condiciones ambientales, como la humedad o la temperatura. Incluso el uso cotidiano —por ejemplo, llevarlos al gimnasio o para actividades diarias— puede acelerar su deterioro.

A esto se suma que no todos los modelos se comportan igual. Los diseñadas para competición suelen incorporar espumas más ligeras que mejoran el rendimiento, pero que también tienden a desgastarse más rápido que las de entrenamiento tradicional, según explica el investigador en biomecánica JJ Hannigan.

Correr con championes desgastados puede no resultar problemático en un primer momento, sobre todo si aún se sienten cómodos. Sin embargo, algunos estudios indican que con el uso se reduce la capacidad de amortiguación, lo que incrementa la presión sobre los pies. Esto no implica necesariamente una lesión inmediata, pero sí puede afectar la forma de correr y generar incomodidad con el tiempo.

En ese sentido, una investigación que comparó el uso de calzado nuevo con otros tras 320 kilómetros encontró pequeños cambios en la pisada. Aunque no se puede afirmar que estos cambios provoquen lesiones de manera directa, podrían influir en la técnica y, a largo plazo, tener consecuencias.

La elección de calzado para correr es importante para tu salud. Foto: Flickr.

Más allá de los kilómetros recorridos, hay señales concretas que indican que es momento de cambiar el calzado. El desgaste visible es una de ellas: la espuma puede verse comprimida o arrugada, y la suela —especialmente en zapatillas de trail— puede perder tracción. También es posible notar un desgaste desigual, según la forma de pisar, o incluso que el pie comience a sobresalir si el calzado cede.

Muchos corredores experimentados aseguran que pueden percibir cuándo sus championes “pierden vida”, volviéndose menos cómodos o acolchados. Aun así, los especialistas advierten que esta percepción no siempre es suficiente.

Como guía general, el rango de 480 a 800 kilómetros puede ser útil, y existen aplicaciones que permiten llevar ese registro. De todos modos, si el calzado mantiene una buena amortiguación, no presenta daños visibles y no genera molestias, es posible extender su uso.

Ante la duda, compararlo con un par nuevo del mismo modelo o consultar con un especialista puede ayudar a detectar cambios menos evidentes. Como señalan los expertos, a veces es difícil notar el desgaste progresivo, del mismo modo que ocurre con otros cambios cotidianos.