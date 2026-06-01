El hallazgo científico que simplifica el entrenamiento de brazos y desmiente la necesidad de cambiar de ejercicios

Comenzar a hacer entrenamiento de pesas puede ser muy desafiante e incluso estresante para algunas personas. Implica comprender cómo funciona el cuerpo desde otro lugar y las altas expectativas de los resultados a veces decepciona a quienes lo practican. Expertos en la disciplina encontraron el punto clave para ganar musculatura y advierten que no se trata ni de cantidad de repeticiones ni del peso.

En un estudio publicado en Research Quarterly for Exercise and Sport los investigadores analizaron cómo responden los brazos de principiantes en musculación a diferentes estrategias de planificación y volumen de trabajo. El centro del estudio era comprender si aumentar el número de series, cambiar los ejercicios con frecuencia o combinar ambas alternativas generaba más masa muscular que seguir un programa básico y constante.

La conclusión central fue que la rutina simple obtuvo resultados similares a las variantes más complejas, siempre que se ejecutara con entrenamiento intenso y regular.

La investigación fue directo al punto: comparó un programa fijo de fuerza para la parte superior del cuerpo con esquemas que incrementaban el volumen de entrenamiento o que añadían variación de ejercicios. Para los principiantes, los datos indican que no es necesario perseguir fórmulas sofisticadas ni cambios permanentes de estímulo para lograr brazos más grandes.

Las fases del experimento y cómo se midió el crecimiento muscular de brazos

El ensayo constó de:



32 adultos jóvenes sin entrenamiento previo en fuerza .

. Programa de 14 semanas de entrenamiento de la parte superior del cuerpo .

. Primeras seis semanas: todos los participantes siguieron el mismo plan de ejercicios básicos de fuerza para brazos y torso.

para brazos y torso. Siguientes ocho semanas: los participantes se dividieron en grupos para comparar distintas estrategias de rutina de brazos para principiantes.

Grupo de personas haciendo pesas. Foto: Canva

En esta segunda fase, un grupo se mantuvo con el plan original como grupo de control, sin cambios en el esquema de trabajo. El resto fue asignado a tres condiciones distintas: un grupo de mayor volumen de entrenamiento de brazos (con series adicionales), un grupo de variación de ejercicios de bíceps y tríceps y un grupo que combinó ambas estrategias, con más volumen y cambios regulares de ejercicios. De esa forma, los investigadores pudieron contrastar directamente un enfoque sencillo con alternativas más elaboradas.

¿Cómo se midieron los resultados?

Para cuantificar el efecto real de cada esquema sobre el crecimiento muscular de brazos, los especialistas utilizaron escaneos DEXA; una técnica de imagen que permite medir la masa magra en las extremidades.

Tras las primeras seis semanas, todos los participantes mostraron un aumento promedio de 4% en la masa muscular de las extremidades superiores. Durante las ocho semanas siguientes, todos los grupos continuaron ganando músculo, pero sin diferencias significativas entre los distintos métodos de musculación.

Es más simple de lo que parece: la clave de la intensidad frente a los mitos del gimnasio

En definitiva, ni el incremento de volumen ni el recambio semanal de ejercicios generaron ventajas claras frente al plan más sencillo, lo que refuerza la relevancia de la respuesta individual al entrenamiento de brazos, teniendo en cuenta la alta variabilidad individual en la hipertrofia muscular registrada (algo común en estudios de esta índole): “lo que funciona mejor para una persona no necesariamente funciona mejor para otra”.

Para los investigadores, la prioridad pasa por respetar la planificación, progresar gradualmente en las cargas y mantener la intensidad del entrenamiento en lugar de buscar variaciones constantes de ejercicio.