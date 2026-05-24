Por qué dormir bien es clave para la recuperación muscular y el rendimiento deportivo, según expertos

Durante años, dormir fue visto casi como un lujo frente al entrenamiento, la productividad o las rutinas exigentes. Pero la evidencia científica actual plantea otra cosa: el cuerpo no se recupera mientras descansamos “a pesar” del sueño, sino gracias a él.

Mientras una persona duerme, especialmente en las fases profundas del descanso, el organismo activa procesos esenciales para reparar fibras musculares, regular hormonas y reducir el desgaste físico acumulado durante el día. Por eso, especialistas sostienen que dormir bien puede impactar tanto en el rendimiento físico como la alimentación o el entrenamiento mismo.

Organismos como la World Health Organization y la National Sleep Foundation recomiendan que los adultos duerman entre seis y siete horas para permitir una recuperación muscular adecuada. En personas que realizan actividad física intensa, esa necesidad puede ser incluso mayor.

Mujer duerme en su cama. Foto: Getty Images/iStockphoto.

El motivo tiene que ver con lo que ocurre internamente mientras el cuerpo descansa. Durante el sueño profundo se libera hormona de crecimiento, clave para reparar microlesiones musculares y favorecer la adaptación al esfuerzo físico. Ese proceso es el que permite recuperarse después de entrenar y mejorar el rendimiento con el tiempo.

Dormir poco, en cambio, genera el efecto opuesto. La falta de descanso aumenta el cortisol —la hormona asociada al estrés— y dificulta la regeneración muscular. Como consecuencia, aparecen más fatiga, menor fuerza y mayor riesgo de lesiones.

Los especialistas también remarcan que no solo importa la cantidad de horas, sino la regularidad. Mantener horarios estables para acostarse y despertarse ayuda a que el reloj biológico funcione mejor y facilita un descanso más reparador.

Foto: Freepik.

El ambiente también influye. Las recomendaciones más frecuentes incluyen dormir en habitaciones oscuras, silenciosas y frescas, idealmente entre 18 y 20 grados. En personas con alta exigencia física, además, las siestas cortas de entre 20 y 30 minutos pueden servir como apoyo para reducir el cansancio acumulado.

La conclusión que hoy sostienen muchos expertos es simple: entrenar más no siempre implica rendir más. A veces, la recuperación empieza mucho antes del gimnasio y bastante después de apagar la luz.

Con base en El Tiempo/GDA