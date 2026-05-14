Los cinco alimentos que causan indigestión y afectan el sueño si se consumen durante la noche

Algunos alimentos que las personas consumen durante la noche pueden aportar beneficios, como un sueño reparador, una mejor regulación del descanso y un estado de ánimo más estable. Sin embargo, otros productos ingeridos antes de dormir pueden perjudicar la salud, alterar la digestión y afectar la calidad del sueño, según señalan expertos.

“Hay ciertos alimentos que, por su composición, favorecen el sobrepeso y la indigestión, especialmente durante la noche. Estos son los que conviene evitar”, explicó la nutrióloga Mónica Maza.

Aunque es habitual sentir antojos a medianoche, los especialistas advierten que comer en horarios nocturnos puede perjudicar el descanso nocturno y el funcionamiento del sistema digestivo

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Durante las horas de sueño, el cuerpo entra en un proceso de recuperación y restauración, momento en el que el organismo trabaja en la regeneración de la piel, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción del estrés.

Los alimentos que conviene evitar antes de dormir

De acuerdo con el sitio Vilardell Digest, existen distintos alimentos que pueden alterar el descanso nocturno y afectar la digestión.

1. Verduras crucíferas

Brócoli, uno de los alimentos "prohibidos" para personas con hipotiroidismo. Foto: Unsplash.

Las verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor y la col, aportan múltiples beneficios para la salud, pero no son la mejor opción antes de acostarse. Su elevado contenido de fibra alimentaria puede ralentizar la digestión y provocar molestias que impactan negativamente en la calidad del sueño.

2. Helados y alimentos con exceso de azúcar

Foto: Commons.

Los productos con altos niveles de azúcar, como los helados, también deberían evitarse durante la noche. Su combinación de azúcar y grasa hace que el sistema digestivo trabaje con más lentitud.

Además, el azúcar puede generar picos de energía que dificultan la relajación y complican el momento de conciliar el sueño. Según los especialistas, esta mezcla altera el descanso en lugar de favorecerlo.

3. Frutas cítricas y tomates

Carteles con precios en puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, naranjas, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Las frutas cítricas y los tomates también figuran entre los alimentos menos recomendables para consumir antes de dormir. Esto se debe a la presencia de tiramina, un aminoácido que estimula la actividad cerebral y puede retrasar el sueño.

Aunque los cítricos son saludables y ricos en nutrientes, los expertos aconsejan evitar su consumo nocturno porque pueden provocar acidez, ardor estomacal y molestias digestivas.

4. Alcohol

Persona mayor toma alcohol. Foto: Freepik.

El alcohol es otro de los productos desaconsejados antes de acostarse. Si bien algunas personas creen que una copa de vino ayuda a relajarse, lo cierto es que puede generar sensación de cansancio al día siguiente y perjudicar la calidad del descanso.

Además, las bebidas alcohólicas favorecen la aparición de reflujo, acidez estomacal y molestias digestivas, ya que relajan el esfínter esofágico. Por eso, los especialistas recomiendan evitar su consumo en horas nocturnas.

5. Embutidos

Foto: AFP

Los embutidos, habituales en muchas cenas, tampoco son recomendables antes de dormir. Su alto contenido de grasas, sodio y aditivos puede resultar pesado para el sistema digestivo.

Consumidos durante la noche, estos alimentos suelen dificultar la digestión, alterar el sueño y afectar el descanso nocturno.