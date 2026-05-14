Los cinco alimentos que causan indigestión y afectan el sueño si se consumen durante la noche
Hay comidas que favorecen el sobrepeso y que además alteran la restauración del organismo durante el descanso. Enterate qué debés evitar comer antes de ir a acostarte.
Algunos alimentos que las personas consumen durante la noche pueden aportar beneficios, como un sueño reparador, una mejor regulación del descanso y un estado de ánimo más estable. Sin embargo, otros productos ingeridos antes de dormir pueden perjudicar la salud, alterar la digestión y afectar la calidad del sueño, según señalan expertos.
“Hay ciertos alimentos que, por su composición, favorecen el sobrepeso y la indigestión, especialmente durante la noche. Estos son los que conviene evitar”, explicó la nutrióloga Mónica Maza.
Aunque es habitual sentir antojos a medianoche, los especialistas advierten que comer en horarios nocturnos puede perjudicar el descanso nocturno y el funcionamiento del sistema digestivo
.
Durante las horas de sueño, el cuerpo entra en un proceso de recuperación y restauración, momento en el que el organismo trabaja en la regeneración de la piel, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la reducción del estrés.
Los alimentos que conviene evitar antes de dormir
De acuerdo con el sitio Vilardell Digest, existen distintos alimentos que pueden alterar el descanso nocturno y afectar la digestión.
1. Verduras crucíferas
Las verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor y la col, aportan múltiples beneficios para la salud, pero no son la mejor opción antes de acostarse. Su elevado contenido de fibra alimentaria puede ralentizar la digestión y provocar molestias que impactan negativamente en la calidad del sueño.
2. Helados y alimentos con exceso de azúcar
Los productos con altos niveles de azúcar, como los helados, también deberían evitarse durante la noche. Su combinación de azúcar y grasa hace que el sistema digestivo trabaje con más lentitud.
Además, el azúcar puede generar picos de energía que dificultan la relajación y complican el momento de conciliar el sueño. Según los especialistas, esta mezcla altera el descanso en lugar de favorecerlo.
3. Frutas cítricas y tomates
Las frutas cítricas y los tomates también figuran entre los alimentos menos recomendables para consumir antes de dormir. Esto se debe a la presencia de tiramina, un aminoácido que estimula la actividad cerebral y puede retrasar el sueño.
Aunque los cítricos son saludables y ricos en nutrientes, los expertos aconsejan evitar su consumo nocturno porque pueden provocar acidez, ardor estomacal y molestias digestivas.
4. Alcohol
El alcohol es otro de los productos desaconsejados antes de acostarse. Si bien algunas personas creen que una copa de vino ayuda a relajarse, lo cierto es que puede generar sensación de cansancio al día siguiente y perjudicar la calidad del descanso.
Además, las bebidas alcohólicas favorecen la aparición de reflujo, acidez estomacal y molestias digestivas, ya que relajan el esfínter esofágico. Por eso, los especialistas recomiendan evitar su consumo en horas nocturnas.
5. Embutidos
Los embutidos, habituales en muchas cenas, tampoco son recomendables antes de dormir. Su alto contenido de grasas, sodio y aditivos puede resultar pesado para el sistema digestivo.
Consumidos durante la noche, estos alimentos suelen dificultar la digestión, alterar el sueño y afectar el descanso nocturno.
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