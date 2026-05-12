Técnicas para dormir si tenés ansiedad: cómo conciliar el sueño cuando tu mente no para, según la psicología

El cuerpo está cansado, pero la mente sigue funcionando como si fueran las tres de la tarde. Pensamientos que se encadenan unos con otros, repasos mentales de conversaciones, preocupaciones sobre el futuro, listas infinitas de tareas pendientes. Para muchas personas, la ansiedad aparece con más fuerza justo cuando intentan dormir.

Desde la psicología, esto tiene una explicación: durante el día, las obligaciones y estímulos externos mantienen la atención ocupada, pero al llegar la noche —cuando baja el ruido del entorno— los pensamientos internos se vuelven más notorios. El problema es que el cerebro interpreta muchas de esas preocupaciones como señales de alerta, activando el sistema nervioso y dificultando el descanso.

La ansiedad y el insomnio suelen retroalimentarse: cuanto más cuesta dormir, mayor preocupación genera no poder hacerlo, y esa presión aumenta todavía más la activación mental. Sin embargo, existen estrategias psicológicas y hábitos que pueden ayudar a interrumpir ese círculo.

Entender que “obligarse a dormir” suele empeorar el problema

Uno de los errores más frecuentes es intentar forzar el sueño. Mirar constantemente la hora, pensar “si no me duermo ahora mañana estaré destruido” o exigirle al cuerpo que se relaje rápido suele generar el efecto contrario.

El sueño no funciona como un interruptor que puede activarse por voluntad. Cuanta más presión aparece alrededor de dormir, más alerta permanece el cerebro. Por eso, uno de los primeros pasos consiste en cambiar el objetivo: en lugar de “tener que dormir”, intentar simplemente descansar.

Mujer con insomnio abraza una almohada. Foto: Freepik.

Sacar los pensamientos y respirar lento

Cuando la mente entra en modo rumiación —dar vueltas repetidamente sobre preocupaciones o escenarios hipotéticos— puede ser útil externalizar esos pensamientos. Escribir en un cuaderno lo que preocupa, hacer una lista de pendientes para el día siguiente o anotar aquello que no se quiere olvidar ayuda a disminuir la sensación de que el cerebro debe mantenerse alerta para “retener” información.

Muchas veces, lo que mantiene despierta a una persona no es el problema en sí, sino el esfuerzo mental constante por no perderlo de vista.

La ansiedad acelera el cuerpo: aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y el ritmo respiratorio. Por eso, técnicas de respiración lenta pueden ayudar a enviarle al sistema nervioso el mensaje contrario. Un recurso utilizado frecuentemente es inhalar lentamente por la nariz, sostener unos segundos y exhalar más largo de lo que se inhaló. La exhalación prolongada favorece la activación del sistema parasimpático, vinculado a los estados de relajación.

Hombre angustiado y ansioso no puede dormir. Foto: Freepik.

Evitar la hiperestimulación antes de dormir

El cerebro necesita señales claras de que el día terminó. Las pantallas, las redes sociales, los videos rápidos o el exceso de información dificultan esa transición porque mantienen elevados los niveles de estimulación mental.

Se recomienda generar una rutina nocturna más predecible y tranquila: luces bajas, menor exposición al celular y actividades repetitivas o relajantes como leer, escuchar música suave o tomar una infusión caliente. No se trata solamente de “tener sueño”, sino de darle al cerebro condiciones favorables para disminuir el estado de alerta.

A su vez, permanecer horas despierto en la cama puede hacer que el cerebro asocie ese espacio con frustración y ansiedad en lugar de descanso. Por eso, especialistas recomiendan que, si después de un tiempo prolongado el sueño no aparece, la persona se levante unos minutos y haga una actividad tranquila con poca luz hasta sentir nuevamente cansancio.

Dormir mal una noche no significa que algo esté “mal” en la persona. De hecho, cuanto más catastrófica se vuelve la interpretación del insomnio, más ansiedad genera. En muchos casos, aprender a relacionarse de otra manera con el propio malestar es parte fundamental del proceso.

La mente ansiosa suele buscar controlar todo, incluso el descanso. Pero el sueño aparece con más facilidad cuando el cuerpo deja de sentirse en peligro. A veces, el primer paso para dormir no es “apagar” los pensamientos, sino dejar de pelearse con ellos.