Por qué muchas personas siguen haciendo la lista del supermercado en papel en lugar del celular según estudios

En un contexto cada vez más digitalizado, distintos estudios en neuropsicología y ciencia cognitiva señalan que escribir la lista del supermercado en papel no es una práctica obsoleta, sino una actividad que activa procesos mentales diferentes a los que se utilizan en dispositivos móviles.

Según estas investigaciones, la escritura manual favorece la retención de información y la concentración, ya que involucra estímulos táctiles y motores que no se replican en el entorno digital.

El papel y la consolidación de la memoria

Un estudio de la Universidad de Tokio realizado en 2021 encontró que las personas que escriben en papel presentan una mayor activación cerebral al recordar información posteriormente, en comparación con quienes utilizan herramientas digitales. Los investigadores señalan que el papel aporta claves espaciales y táctiles que ayudan a consolidar los recuerdos.

Además, al escribir a mano la lista del supermercado, la persona realiza un proceso previo de organización mental: imagina el recorrido por la despensa y jerarquiza lo que necesita. Esto puede incluso facilitar que algunos productos se recuerden sin necesidad de consultar el listado durante la compra.

Mujer comprando en un supermercado. Foto: Freepik.

Diferencias en la actividad cerebral y las distracciones

Investigaciones de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología también compararon la escritura manual con la mecanografía. Los resultados muestran que escribir a mano genera patrones de conectividad cerebral más complejos, algo asociado al aprendizaje y a la fijación de información a largo plazo.

Otro punto destacado es el nivel de concentración. El papel elimina distracciones externas, mientras que en el celular el bloc de notas convive con notificaciones de redes sociales y mensajería, lo que interrumpe la atención.

Un supermercado en Viena (Austria), en una foto de abril de 2020. Foto: Christian Bruna/EFE.

El valor psicológico del acto de escribir

Más allá de la memoria, el gesto físico de tachar productos en la lista una vez que se colocan en el carrito genera una sensación de avance y control sobre la tarea. Este pequeño acto motor tiene un impacto psicológico positivo, asociado a la percepción de organización y logro.

En conjunto, la escritura manual se presenta como una herramienta que no solo ayuda a recordar mejor, sino también a estructurar la planificación de una actividad cotidiana de forma más consciente y enfocada.

En base a El Tiempo/GDA