El niño vergonzoso: cuando el miedo a no ser aceptado afecta su identidad

La vergüenza en la infancia suele confundirse con la timidez, pero no son lo mismo. La timidez es un rasgo de carácter: el niño introvertido suele ser reservado, prudente y temeroso de equivocarse o ser juzgado. Por eso muchas veces se repliega sobre sí mismo. El ejemplo típico es el niño que sabe la respuesta en clase, pero no se anima a levantar la mano por miedo a cometer un error.

La vergüenza, en cambio, es una emoción compleja y relacional. Surge en el vínculo con los otros y se construye a partir de cómo el niño siente que es mirado, aceptado o evaluado. Nadie nace vergonzoso: la vergüenza se aprende y comienza a desarrollarse en los primeros años de vida.

Muchos niños vergonzosos son hipersensibles. Perciben intensamente las críticas, los tonos de voz, las burlas o los gestos de desaprobación. Por eso es fundamental que los adultos tomen conciencia del peso que tienen sus palabras y conductas. La palabra puede fortalecer o herir profundamente, ayudando a construir seguridad o, por el contrario, sentimientos de desvalorización.

Vergüenza y culpa

La vergüenza y la culpa son emociones distintas. Cuando un niño siente culpa piensa: “Hice algo mal”. La culpa está relacionada con la conducta y permite reparar, aprender o modificar acciones.

La vergüenza afecta la identidad. El niño siente que “hay algo malo en él”, que no es suficientemente valioso o digno. Muchas veces esto aparece cuando se siente rechazado, criticado o poco valorado por los adultos significativos.

No siempre se trata de grandes situaciones traumáticas. A veces la vergüenza se construye a partir de experiencias cotidianas repetidas: comparaciones con hermanos, críticas constantes, burlas, descalificaciones o exigencias excesivas. Entonces el niño empieza a esconder aspectos de sí mismo, evita participar, expresar opiniones o tomar iniciativas y, en algunos casos, puede aislarse socialmente.

Niña tomándose la cara Foto: Archivo

Cómo surge la vergüenza

Muchos adultos, sin darse cuenta, utilizan la vergüenza como método educativo. Frases como “qué vergüenza lo que hiciste” o “mirá cómo se portan los demás niños” pueden tener un fuerte impacto emocional.

También ocurre cuando los pequeños son expuestos frente a otros sin considerar cómo se sienten. Es frecuente que un niño, al llegar a una reunión o cumpleaños, necesite tiempo para adaptarse y se esconda detrás de sus padres. Sin embargo, algunos adultos insisten: “saludá”, “decí algo”, “andá a jugar”. Si el pequeño no está preparado emocionalmente, esa exposición puede vivirse como humillante.

La vergüenza aparece especialmente cuando el niño siente que es evaluado negativamente o rechazado. Puede surgir a partir de críticas severas, humillaciones, burlas o formas de amor condicional: “te quiero si sos buen alumno” o “si te destacás en el deporte”.

Muchos niños también desarrollan vergüenza cuando se sienten diferentes a sus compañeros, ya sea por el nivel económico, académico, deportivo o social. Esa sensación de no pertenecer puede dejar marcas profundas en la autoestima y hacer que el pequeño sienta que vale menos que los demás.

El niño que quiere esconderse

El niño vergonzoso suele tener dificultades para mostrarse espontáneamente. No se anima a participar, expresar opiniones o vincularse libremente con otros.

A diferencia de la timidez, la vergüenza no siempre es visible. A veces aparece disfrazada de aislamiento, exceso de perfeccionismo o necesidad constante de aprobación.

La vergüenza comienza a desarrollarse alrededor de los dos años, cuando el niño empieza a comprender que sus acciones generan reacciones en los demás. Si siente aceptación y sostén emocional, construirá una imagen positiva de sí mismo. Pero si predominan la crítica o la humillación, puede instalarse un sentimiento de desvalorización.

Niño llorando Freepik

Cómo ayudarlo

El primer paso es aceptar al niño real y no al hijo idealizado que los padres imaginaban. Cada pequeño tiene su propio temperamento y sus tiempos.

Presionarlo, exigirle o exponerlo frente a otros solo aumentará su inseguridad. Los adultos necesitan acompañarlo con respeto, alentándolo sin invadirlo.

Es importante valorar el esfuerzo y la perseverancia, y no solamente los resultados. Cuando el reconocimiento depende exclusivamente del rendimiento, el niño puede vivir bajo presión constante.

También es fundamental hablar sobre aquello que le da vergüenza. Si un niño cuenta que sintió miedo de hablar en público por temor a equivocarse, es importante explicarle que todos los seres humanos se equivocan y que el error forma parte del aprendizaje.

Cuando un niño se siente aceptado genuinamente, puede comenzar a desplegar sus capacidades, animarse a mostrarse y construir una identidad más segura y saludable.