Supera al running y al ciclismo: el entrenamiento de bajo impacto que ayuda al corazón a cualquier edad

La natación es un deporte completo que ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación sanguínea, además de trabajar la resistencia de pulmones y músculos. Es una actividad de bajo impacto y de las pocas que son aptas para todas las edades, al minimizar los riesgos de lesiones u otros problemas que se presentan al ejercitarse. Desde niños chicos hasta adultos mayores, la natación es un deporte seguro que promueve la salud integral del cuerpo y mente.

Los especialistas recomiendan la natación ya que combina el trabajo de la: respiración, resistencia y movimiento coordinado por el tiempo que se permanezca en el agua. Todo ello hace y ayuda a mantener un corazón sano. Al practicarse en el agua, este deporte reduce el desgaste del cuerpo, a la vez de mantener activo el sistema cardiovascular.

Ventajas de entrenar en el agua

Incorporar la natación a la rutina diaria trae varios beneficios para la salud (especialmente la salud cardíaca):



Mejora y regula los niveles de colesterol en sangre ya que implica un alto gasto energético, acelerando el metabolismo. Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la circulación sanguínea. Reduce la presión arterial. Ideal para personas en proceso de recuperación de afecciones cardíacas. Aumenta la fuerza, resistencia y estabilidad del cuerpo. Mejora el ánima y reduce el estrés.

¿Qué le pasa a tu corazón cuando nadas?

Al nadar se mueve todo el cuerpo contra la resistencia del agua, lo que hace que los músculos trabajen constantemente y el corazón deba bombear sangre más eficientemente (promoviendo así la circulación sanguínea). De este modo, se fortalece el sistema cardiovascular y aumenta la capacidad pulmonar. Esto puede ser particularmente beneficioso para personas con dificultades en la respiración, ya que se realiza un trabajo constante de inhalación y exhalación profunda.

Como el agua disminuye significativamente la carga sobre el cuerpo, se pueden desarrollar movimientos con mayor libertad y flexibilidad, al tener un menos impacto en las articulaciones. Para personas que padecen de enfermedades o dolores en rodillas, caderas o columna, la natación es una gran herramienta para no perder movilidad y mantener la fuerza de los músculos involucrados.