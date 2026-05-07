Supera al running y al ciclismo: el entrenamiento de bajo impacto que ayuda al corazón a cualquier edad
Especialistas destacan una actividad acuática capaz de transformar la salud cardíaca, disminuir la tensión en las arterias y potenciar la capacidad respiratoria de forma simultánea.
La natación es un deporte completo que ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación sanguínea, además de trabajar la resistencia de pulmones y músculos. Es una actividad de bajo impacto y de las pocas que son aptas para todas las edades, al minimizar los riesgos de lesiones u otros problemas que se presentan al ejercitarse. Desde niños chicos hasta adultos mayores, la natación es un deporte seguro que promueve la salud integral del cuerpo y mente.
Los especialistas recomiendan la natación ya que combina el trabajo de la: respiración, resistencia y movimiento coordinado por el tiempo que se permanezca en el agua. Todo ello hace y ayuda a mantener un corazón sano. Al practicarse en el agua, este deporte reduce el desgaste del cuerpo, a la vez de mantener activo el sistema cardiovascular.
Ventajas de entrenar en el agua
Incorporar la natación a la rutina diaria trae varios beneficios para la salud (especialmente la salud cardíaca):
- Mejora y regula los niveles de colesterol en sangre ya que implica un alto gasto energético, acelerando el metabolismo.
- Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la circulación sanguínea.
- Reduce la presión arterial.
- Ideal para personas en proceso de recuperación de afecciones cardíacas.
- Aumenta la fuerza, resistencia y estabilidad del cuerpo.
- Mejora el ánima y reduce el estrés.
¿Qué le pasa a tu corazón cuando nadas?
Al nadar se mueve todo el cuerpo contra la resistencia del agua, lo que hace que los músculos trabajen constantemente y el corazón deba bombear sangre más eficientemente (promoviendo así la circulación sanguínea). De este modo, se fortalece el sistema cardiovascular y aumenta la capacidad pulmonar. Esto puede ser particularmente beneficioso para personas con dificultades en la respiración, ya que se realiza un trabajo constante de inhalación y exhalación profunda.
Como el agua disminuye significativamente la carga sobre el cuerpo, se pueden desarrollar movimientos con mayor libertad y flexibilidad, al tener un menos impacto en las articulaciones. Para personas que padecen de enfermedades o dolores en rodillas, caderas o columna, la natación es una gran herramienta para no perder movilidad y mantener la fuerza de los músculos involucrados.
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