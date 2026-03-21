El ejercicio que casi todos evitan pero es la clave para un corazón sano: solo necesitas cinco tramos al día

La actividad física con los años se vuelve cada vez más esencial para la salud. Lo que antes se recomendaba a adultos mayores para mantenerse saludables ya no es solo caminatas diarias y bicicleta estática. Hoy se le suma otra actividad clave, que ofrece mayores ventajas para el sistema cardiovascular, siendo una alternativa sencilla para mantenerse activo y en forma. Se trata de subir las escaleras.

Este ejercicio fácil y accesible para la mayoría de personas no requiere de ninguna inversión en cuotas de gimnasio ni equipos especiales. Comúnmente se evita subir y bajar escaleras, ya sea por comodidad o por costumbre. Sin embargo, especialistas en medicina preventiva afirman que esta actividad cotidiana tiene un impacto muy positivo en la salud y promueve una vida más larga.

La principal diferencia entre caminar en terreno llano y subir las escaleras, es el movimiento vertical que implica esta última, lo que supone un reto adicional para el cuerpo que obliga al corazón a funcionar de una determinada manera, generando un efecto similar al entrenamiento por intervalos. Gracias a esto, la resistencia cardiorrespiratoria mejora en menos tiempo que la caminara tradicional, haciendo de las escaleras la actividad primordial para fortalecer el sistema cardiovascular.

¿Qué otros beneficios brinda subir escaleras?

Desde el punto de vista circulatorio, este ejercicio funciona como una "bomba natural" para el cuerpo: al contraer los músculos de la pantorrilla y el muslo para levantar el peso corporal, se favorece el retorno de la sangre de las piernas al corazón. Este mecanismo ayuda a prevenir problemas comunes en las personas mayores, como la hinchazón de piernas, la retención de líquidos y las varices, contribuyendo a mantener el sistema circulatorio activo y funcionando correctamente.

Evidencia científica de este tipo de ejercicio

El estudio de ScienceDirect recientemente publicado analizó datos de miles de participantes y sugirió que subir más de cinco tramos de escaleras al día puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares hasta en un 20 %. Este hallazgo demostró que esta actividad común, a menudo pasada por alto, puede cambiar significativamente la calidad de vida de las personas.

Además de sus beneficios directos para el corazón, subir escaleras tiene la ventaja de combinar el ejercicio aeróbico con el fortalecimiento muscular. Cada escalón activa diferentes grupos musculares: durante el ascenso, los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales —músculos esenciales para la estabilidad y la movilidad— son los principales músculos que se activan. Fortalecer la parte inferior del cuerpo también protege las articulaciones y mejora el equilibrio, lo que ayuda a reducir el riesgo de caídas, una preocupación común en la tercera edad.

Persona mayor caminando con bastón Foto: Canva

Con estas consideraciones, los expertos recomiendan realizar la actividad con moderación, manteniendo un ritmo constante y seguro para garantizar la estabilidad en cada paso. No se precisa de escaleras dentro del hogar, se pueden aprovechar las de cualquier espacio público, como en los parques o shoppings, ya que el objetivo es combatir el sedentarismo mediante movimientos funcionales diarios.

Cuidar el corazón no significa estar horas caminando en la cinta o haciendo ejercicios costosos. Son los hábitos más sencillos los que pueden marcar la diferencia. Subir escaleras se está convirtiendo en la forma más eficaz, accesible y gratuita de mantenerse activo. Un ejercicio capaz de fortalecer el corazón, mejorar la circulación y mantener la movilidad durante más tiempo.

Con información de La Nación/GDA