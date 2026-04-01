El estudio gratuito en Uruguay que puede salvarte del cáncer de colon: quiénes deben hacerlo hoy mismo

El cáncer de colón no avisa… hasta que es demasiado tarde. No importa si nos sentimos bien o si no tenemos antecedentes familiares: la prevención —que incluye incorporar hábitos saludables y realizar los estudios médicos correspondientes— debe ser parte de la vida de todos. El médico gastroenterólogo Asadur Jorge Tchekmedyian —presidente electo de la Organización Mundial de Endoscopia— lo tiene claro y hoy, en el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, lo recuerda especialmente.

En Uruguay, el test de sangre oculta en heces está indicado para todas las personas asintomáticas de entre 50 y 74 años. No es un estudio más: es la posibilidad de evitar el dolor, los tratamientos invasivos y la muerte temprana, consecuencias de un cáncer de colon diagnosticado en etapas avanzadas. Tchekmedyian —que también es coordinador científico de la Asociación Uruguaya de Gastroenterología y Endoscopía— habló con El País acerca del impacto de esta enfermedad.

— El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente en Uruguay. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con nuestro estilo de vida o hay algo más?

— De hecho, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres y el tercero en hombres. Y el porqué es complejo de responder. En primer lugar, Uruguay tiene una población envejecida y, a mayor edad, mayor chance de tener cáncer de colón. En segundo lugar, se trata de una población con mucha exposición a factores de riesgo modificables como las dietas ricas en carnes rojas y procesados y bajas en fibra, el sedentarismo, la obesidad y el consumo de alcohol. Uruguay pelea fuertemente contra el tabaco y ha hecho grandes avances en ese sentido, pero no así con el alcohol, que es un carcinógeno. En tercer lugar, hay otros elementos que aumentan la probabilidad de tener cáncer como la diabetes y el síndrome metabólico. Y también vivimos en un país que se comporta de forma similar a los países de altos ingresos o alto nivel de desarrollo, que es donde se ve con más frecuencia el cáncer de colón.

— ¿Cómo cambia la vida de una persona que enfrenta esta enfermedad? ¿Cómo afecta física y emocionalmente a los pacientes?

— Lamentablemente, en la mayoría de los casos el paciente llega porque tiene síntomas —sangra, pierde peso, se siente mal— y eso quiere decir que el problema está avanzado y que las expectativas de una buena evolución no son tantas. El impacto depende del tipo de cáncer y de qué tan diseminado esté; por ejemplo, si está muy cerca del ano, hay chances de terminar con una colostomía, es decir, un ano contra natura de por vida. Tampoco es lo mismo un cáncer con metástasis en el hígado que uno localizado en una parte del intestino que quizás puede resolverse con una cirugía. Luego, está el efecto en el día a día, el trabajo, los vínculos… Tener un cáncer avanzado, del tipo que sea, puede afectar la expectativa y la calidad de vida. Y no solo es un problema para el paciente, sino también para su familia y para la sociedad. Cuando una persona con cáncer de colón avanzado fallece, el impacto es enorme; sobre todo, teniendo en cuenta que esa muerte podría haberse evitado con un diagnóstico temprano. Por eso son tan importantes las campañas de screening: para encontrar el problema antes que realmente sea uno como tal.

Mujer forma un corazón con sus manos sobre su intestino. Foto: Freepik.

— Muchas veces, las personas evitan hacerse estudios por miedo a los resultados. ¿Percibís eso como médico?

— Por supuesto. Todos tenemos miedo a lo desconocido y nadie quiere tener un cáncer, pero evadir el problema no evita que suceda. Todo lo contrario. Para prevenirlo, primero, es importante tener hábitos saludables: hacer ejercicio, no fumar, no tomar alcohol. Segundo, el screening, que está muy avanzado en Uruguay e implica encontrar la enfermedad precozmente o incluso antes de que aparezca. Se hace en hombres y mujeres de 50 a 74 años asintomáticos, mediante el test de sangre oculta en heces. Si se encontrara sangre microscópica —que no se ve a simple vista—, la persona debe hacerse una colonoscopia para detectar pólipos o tumores tempranos. Pero a la gente le da pudor pensar la posibilidad de llegar a eso: tomar un laxante, desvestirse, dejar que el médico introduzca un tubo en su organismo… Incluso vemos familiares de pacientes con cáncer de colón que tienen la indicación formal de hacerse una colonoscopia y no quieren. Vivieron en carne propia lo que es tener un familiar con cáncer de colón avanzado y aún así evaden el estudio. Pero, de nuevo, evadir la situación sólo los expone a mayores problemas. Cuando las cosas se agarran a tiempo, las chances de curación son casi del 100%.

— ¿Hay que esperar la indicación del médico para el test de sangre oculta en heces?

— En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública establece que toda persona asintomática de entre 50 y 74 años tiene la indicación formal de hacerse el test, que es gratuito en ASSE y en casos puntuales en otros prestadores de salud. No importa si se siente bien o si tuvo o no un familiar con cáncer de colón. Si tiene más de 50 años, el médico se lo pedirá. Y si quiere hacerse un carné de salud, también. Pero, si nadie se lo indica, también lo puede solicitar por su cuenta. También es importante recalcar que, en caso de que haya antecedentes familiares o síntomas como sangrado o pérdida de peso inexplicable, es fundamental consultar al médico.

En nuestro país se trabaja muy bien para prevenir el cáncer de colon y actuar apropiadamente sobre la enfermedad. Somos bien vistos por las políticas que llevamos adelante y estamos muy bien posicionados, incluso en comparación con países de altos ingresos. Se hace mucho, se trabaja mucho, y eso lo quiero recalcar.

Lazo azul por el Mes de Concientización del Cáncer de Colon. Foto: Freepik.

Una lucha global contra el cáncer de colón

Marzo es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Colon y la campaña recorre el mundo; sobre todo, los países con alta incidencia de esta enfermedad, como Uruguay. La iniciativa —denominada ‘Marzo Azul’— busca promover los estudios de prevención y la esperanza de que, con un diagnóstico temprano, es posible alcanzar la curación. El lazo azul simboliza la lucha y la concientización contra el cáncer colorrectal, en honor a los que ya no están. En palabras del propio Tchekmedyian: “Podemos cambiar la historia”.