Alzheimer: cuáles son sus 7 fases, cómo evoluciona la enfermedad y qué señales alertan en cada etapa

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas mayores y cuya evolución deteriora, de forma gradual, la memoria y otras funciones cognitivas. Con el paso del tiempo, este proceso limita la autonomía y modifica la vida cotidiana tanto de quienes la padecen como de su entorno.

Se trata de una patología de avance progresivo que compromete capacidades clave como el pensamiento, la orientación y la comunicación. En España, más de 800.000 personas conviven con este diagnóstico, lo que ha reforzado la necesidad de comprender mejor sus etapas y evolución. De acuerdo con la Clínica Uner, especializada en rehabilitación neurológica, identificar las distintas fases permite anticipar cambios y organizar de mejor manera el abordaje clínico y el acompañamiento familiar.

Las siete fases del Alzheimer

El desarrollo de la enfermedad se divide en siete etapas, con un aumento gradual de los síntomas y del nivel de dependencia:



Fase preclínica: no hay síntomas visibles, aunque ya se registran cambios cerebrales detectables mediante estudios específicos. Puede prolongarse durante años. Fase inicial o leve: comienzan los olvidos leves, como dificultad para recordar nombres o hechos recientes. También pueden aparecer problemas en tareas complejas, aunque la persona mantiene su independencia. Fase moderada: se intensifica la pérdida de memoria y aparece confusión. Surgen dificultades para ubicarse en tiempo y espacio y para sostener actividades cotidianas. Fase moderadamente severa: el deterioro es más evidente, con desorientación marcada, olvidos frecuentes y cambios en el comportamiento. La persona ya necesita ayuda para tareas básicas. Fase severa: el compromiso cognitivo es profundo. Se pierde la capacidad de reconocer a familiares, de comunicarse con claridad y de desenvolverse sin asistencia. Fase muy severa: la dependencia es casi total. Se reduce significativamente la movilidad y puede haber escasa interacción con el entorno. Fase terminal: se pierde la capacidad de comunicación e interacción. La dependencia es absoluta y aumenta el riesgo de complicaciones médicas.

En muchos casos, la enfermedad empieza a formarse hasta 30 años de que aparezcan los primeros síntomas. Foto: Canva.

Tiempos de evolución y factores que influyen

La duración del Alzheimer varía según cada persona, aunque existen rangos estimados para sus principales etapas. La fase leve puede extenderse entre 2 y 4 años, la moderada entre 2 y 10 años y la severa entre 1 y 5 años.

Factores como la edad, el estado general de salud, la carga genética y el acceso a tratamientos inciden directamente en la velocidad de progresión. En ese sentido, tanto las terapias farmacológicas como las intervenciones cognitivas pueden contribuir a enlentecer el deterioro.

Pareja de adultos mayores abrazados. Foto: Freepik.

Síntomas según cada etapa

Los signos de la enfermedad evolucionan de manera progresiva y permiten identificar el momento que atraviesa cada paciente:



Fase preclínica: sin síntomas visibles, con cambios detectables solo en estudios.

Fase leve: olvidos ocasionales, dificultad para encontrar palabras y problemas en tareas complejas.

Fase moderada: mayor pérdida de memoria, confusión temporal y dificultades en la vida diaria.

Fase moderadamente severa: desorientación, dependencia para actividades básicas y cambios conductuales.

Fase severa: incapacidad para reconocer personas cercanas, deterioro cognitivo avanzado y problemas de comunicación.

Fase muy severa: respuesta limitada al entorno, movilidad reducida y dependencia completa.

Fase terminal: pérdida total de interacción, imposibilidad de comunicarse y alto riesgo de complicaciones.

El cuidado de personas con Alzheimer requiere un abordaje continuo y adaptado a cada etapa. Según la Clínica Uner, el acompañamiento especializado permite mejorar la calidad de vida del paciente y de su entorno, con estrategias ajustadas a la evolución de la enfermedad.

En base a El Tiempo/GDA