“Es una de las mejores noticias en décadas”: el cambio que mejorará la vida de las mujeres posmenopáusicas

A los síntomas habituales del climaterio —los calores, los cambios de humor, el insomnio— se suma, muchas veces, el miedo. ¿Qué es normal y qué no? ¿La hormonoterapia es segura? ¿Qué pasa con el aumento del riesgo cardiovascular? La información no siempre es clara ni se adecúa a todos los casos; por eso, El País conversó con la doctora Alma Martínez, ginecóloga especialista en medicina funcional y regenerativa.

El climaterio —período de transición que se caracteriza por pasar de la etapa reproductiva a la no reproductiva— no se manifiesta del mismo modo en todas las mujeres. En este sentido, la médica —que integra el comité científico de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia— señaló que es fundamental contar con atención personalizada y consultar a los profesionales de la salud siempre que sea necesario.

A su vez, contó que el 14 de abril formará parte del encuentro ‘La revolución en la menopausia’ —producido por Encendidas Podcast—, un evento que busca acompañar a las mujeres con información médica, experiencias personales y testimonios de pacientes. Participarán también la cirujana plástica doctora Gimena de los Ríos y la licenciada en Nutrición María Paula Mendive.

— ¿Por qué se habla de menopausia en términos de revolución?

— Sobre todo, porque en noviembre del 2025 obtuvimos una de las mejores noticias que ha habido en décadas: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) eliminó las advertencias sanitarias que había sobre el uso de la terapia hormonal. Durante más de 20 años, se asustó tanto a las mujeres como a los médicos al relacionar la hormonoterapia con el cáncer de mama y muchas pacientes acababan deambulando de profesional en profesional porque no recibían la atención que correspondía frente a los síntomas del climaterio. Ahora no solo levantaron la advertencia, sino que también reafirmaron la importancia de la terapia hormonal para reducir el riesgo cardiovascular —que es la principal causa de muerte durante la posmenopausia—, la osteoporosis y el Alzheimer. Por eso es tan importante realizar una modulación hormonal en aquellas pacientes que no tengan contraindicaciones.

Ginecólogo con una reproducción del aparato reproductor femenino Foto: Freepik

— ¿De qué hablamos cuando hablamos de hormonoterapia?

— Los ovarios producen estrógeno, progesterona y testosterona. Es una tríada hormonal. Entonces, hay que evaluar a la paciente para saber qué hormona está en déficit; no para reemplazarla, sino para modularla, es decir, darle lo que falta para que pueda seguir con sus capacidades como siempre. La primera hormona que empieza a bajar —a partir de los 30 años— es la testosterona, la segunda es la progesterona —a los 35— y recién en el climaterio es que comienzan a bajar los estrógenos, que son los que más ruido hacen porque tienen mayor relación con las tuforadas o los calores. Pero, en realidad, hay muchos otros síntomas: alteraciones del ciclo menstrual, cambios de carácter, irritabilidad, sensibilidad, insomnio, despertares nocturnos, disminución de la libido, olvidos, dolores articulares… Son casi 100 síntomas que se relacionan con el declinamiento hormonal. Hay tantos climaterios como mujeres y, si bien no todas pueden recibir una hormonoterapia —existen otros tratamientos en estos casos—, cuando no hay contraindicaciones, es lo ideal.

La vía de administración —transdérmica, oral, vaginal o mediante implantes subcutáneos— depende tanto del tipo de hormona como de las necesidades de cada mujer. Lo fundamental es individualizar cada caso y evaluar adecuadamente a la paciente. También hay que abordar otros temas, como la alimentación y el ejercicio físico. Es, justamente, una etapa de oportunidades para mejorar el estilo de vida y reducir el riesgo cardiovascular y de osteoporosis.

— ¿Cómo podemos aprovechar esas oportunidades?

— En general, es una etapa en la que los hijos crecieron, pero debemos seguir siendo cuidadoras, en este caso, de los padres. Además, hay mujeres que tienen cargos de mucha responsabilidad. Pero es importante pensar en una misma. Eso significa, primero, hacer ejercicio: los músculos son nuestro seguro de vida, nos dan independencia y fortalecen los huesos. Segundo, cuidar la alimentación. Vivimos en una época protagonizada por los azúcares, las harinas, los conservantes y los agrotóxicos, y eso juega en contra de nuestra salud. Una de las dietas más recomendadas es la mediterránea, basada en el consumo de vegetales, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y aceite de oliva virgen extra.

Las mujeres somos muy cuidadoras: cuidamos, cuidamos y cuidamos, y siempre nos relegamos. Pero en esta etapa tenemos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida y por eso debemos aprender a atendernos a nosotras mismas.

Adulta mayor mirándose al espejo en el baño. Foto: Freepik.

— ¿Qué podemos esperar del evento?

— La idea de ‘La revolución en la menopausia’ es intercambiar con el auditorio, evacuar dudas y reír juntas. Hablaremos de temas con los que seguramente muchas mujeres se identifiquen y eso permitirá que se animen a participar y puedan consultar lo que quieran. Además, invitamos a los profesionales a acercarse y capacitarse en modulación hormonal. Desde la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia nos abocamos a capacitar a los médicos para la correcta atención de las pacientes en esta etapa de la vida y cada vez somos más los que nos ocupamos de esto.

Será el miércoles 14 de abril a las 18:30 horas en el Hotel Cottage de Montevideo y las entradas están a la venta por RedTickets.