Relación entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y el mandatario Donald Trump, bajo la lupa

El Comité Olímpico Internacional (COI) estimó ayer sábado que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) cumple con su “papel” en su apoyo a la reconstrucción de Gaza, respondiendo así a la controversia por la cercanía de su presidente, Gianni Infantino, con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“El COI está en contacto con la FIFA”, indicó un portavoz del organismo con sede en Lausana, cuya presidenta fue preguntada el viernes sobre la presencia de Gianni Infantino en una reunión de la “Junta de Paz” convocada por el presidente de Estados Unidos.

El presidente de la FIFA se asoció a un fondo destinado a levantar el fútbol en Gaza. Pero en esa reunión, lució con una gran sonrisa una gorra roja donde se leía “USA” y “45-47”, una referencia a los dos mandatos de Trump en la Casa Blanca.

El juramento pronunciado por el centenar de miembros del COI, entre ellos Infantino, les impone actuar “de manera independiente respecto a los intereses comerciales y políticos”, una obligación que contempla también la Carta Olímpica. “Comprendemos que la FIFA apoya, a través del fútbol, un amplio programa de inversiones para dar impulso al deporte en Gaza, en Palestina, aportando infraestructuras deportivas, acciones educativas y proyectos de desarrollo de alto nivel”, declaró el portavoz del COI. “Eso se ajusta plenamente al papel de una Federación deportiva internacional”, estimó, sin citar expresamente a Infantino, ni aludir directamente a la sintonía del italosuizo con Donald Trump desde que este regresó al poder en enero de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cumbre sobre Gaza. Foto: AFP

“El COI, por medio de Solidaridad Olímpica, que es nuestra herramienta de desarrollo, apoyó y continúa apoyando el desarrollo del deporte en la región”, concluyó la misma fuente olímpica.

Infantino otorgó en diciembre un nuevo “Premio FIFA de la Paz” a Donald Trump. El galardón, que parecía una respuesta a que el líder estadounidense no recibiera el Nobel de la Paz, tiene criterios de adjudicación poco claros. Estados Unidos acogió el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y en junio y julio de este año es anfitrión del Mundial de selecciones, junto a Canadá y México.

Sobre la Junta de Paz que acaba de crear el mandatario estadounidense, su objetivo es, según manifestó, solucionar los grandes problemas mundiales, comenzando por la reconstrucción de Gaza. Varios países invitados aceptaron participar en la misma, mientras que otros se abstuvieron y la ven como competencia de la ONU. AFP